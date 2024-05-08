Король зайнятий: принц Гаррі приїхав до Британії, але Чарльз ІІІ із сином не зустрінеться

Британський принц Гаррі 7-го травня прилетів до Великої Британії, щоби взяти участь у заходах, присвячених десятиріччю Invictus Games Foundation. А от сімейного возз'єднання, на яке син короля так сподівався, не відбудеться.

Чарльз ІІІ упродовж короткого візиту Гаррі на батьківщину не планує з ним зустрічатися.

Це підтвердив речник герцога Сассекського в коментарі Harper's Bazaar.

Принц Гаррі, який є патроном Invictus Games Foundation, на заході, присвяченому 10-річчю існування організації, 7-го травня у Лондоні Фото Getty Images

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"На жаль, це не стане можливим через насичену робочу програму Його Величності", - зазначив представник принца.

"Герцог, звісно, з розумінням ставиться до графіку справ та різних інших пріоритетів свого батька і сподівається скоро з ним побачитися", - додав він.

Нагадаємо, після звістки про те, що в 75-річного Чарльза виявили рак, принц Гаррі одразу приїхав до Сполученого королівства, щоби побачитися з батьком. Їхня зустріч тривала близько години. Тим не менш, за словами джерел, король оцінив цей синів жест.

Як відомо, днями Його Величність, котрий проходить лікування від раку, повернувся до виконання королівських обов'язків після кількамісячної перерви. Його невістка Кейт Міддлтон, яка також бореться з онкологічним захворюванням, востаннє брала участь у публічному заході ще в грудні. В березні принцеса Вельська записала відеозвернення, де оголосила свій діагноз.