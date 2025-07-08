Міддлтон у нюдово-рожевому Dior та перлах принцеси Діани разом із принцом Вільямом зустріла Макронів з літака. Фото
8-го липня президент Франції Еммануель Макрон та перша леді Бріджит Макрон розпочали свій офіційний візит до Великої Британії. Подружжя приземлилося на авіабазі у Нортгольті, де їх урочисто зустріли принц і принцеса Вельські.
Королівська пара привітала французького лідера та його дружину після висадки з літака.
Вільям був в елегантному темно-синьому костюмі і краватці в цяточку, а Кейт зачарувала своїм нюдово-рожевим образом, що складався з жакета Dior, спідниці плісе та капелюшка і човників в тон.
Свій витончений лук принцеса доповнила перловим намистом, яке належало покійній королеві Єлизаветі ІІ, та сережками, які колись носила покійна принцеса Діана.
Далі Макрони у супроводі Кейт і Вільяма завітали у Віндзор, де їх вже зустріли король Чарльз і королева Камілла.
Нагадаємо, нещодавно 43-річна Кейт Міддлтон відверто розповіла про складний період свого життя після закінчення лікування від раку.
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