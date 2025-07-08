Міддлтон у нюдово-рожевому Dior та перлах принцеси Діани разом із принцом Вільямом зустріла Макронів з літака. Фото

Ошатна Кейт Міддлтон супроводила свого чоловіка на урочисту зустріч президента Франції Фото Getty Images

8-го липня президент Франції Еммануель Макрон та перша леді Бріджит Макрон розпочали свій офіційний візит до Великої Британії. Подружжя приземлилося на авіабазі у Нортгольті, де їх урочисто зустріли принц і принцеса Вельські.

Королівська пара привітала французького лідера та його дружину після висадки з літака.

Вільям був в елегантному темно-синьому костюмі і краватці в цяточку, а Кейт зачарувала своїм нюдово-рожевим образом, що складався з жакета Dior, спідниці плісе та капелюшка і човників в тон.

Принц і принцеса Вельські виглядали ідеально разом Фото Getty Images

Свій витончений лук принцеса доповнила перловим намистом, яке належало покійній королеві Єлизаветі ІІ, та сережками, які колись носила покійна принцеса Діана.

Далі Макрони у супроводі Кейт і Вільяма завітали у Віндзор, де їх вже зустріли король Чарльз і королева Камілла.

Цікаво, чим Бріджит Макрон так розвеселила принцесу Кейт Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно 43-річна Кейт Міддлтон відверто розповіла про складний період свого життя після закінчення лікування від раку.