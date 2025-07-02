"Маєш знайти свою нову нормальність": Міддлтон розказала про непростий період життя після лікування від раку
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка, всупереч очікуванням багатьох, не з'явилася наприкінці червня на кінних перегонах у Аскоті разом із королівськими родичами, 2-го липня відвідала лікарню Colchester Hospital у графстві Ессекс.
43-річна Її Високість власноруч посадила у квітнику медзакладу троянду, названу Королівським садівничим товариством на її честь. Поспілкувавшись із персоналом, Кетрін зізналася, що разом із завершенням лікування від раку випробування не закінчуються. Про це пише People.
"Ти стійко, стоїчно тримаєшся під час лікування. Лікування закінчено, і ти така: "Я можу рухатися далі, повернутися до нормальності", але насправді етап, який лежить попереду, дуже, дуже складний", - розповіла Міддлтон.
"Тобі не обовя'зково перебувати далі під наглядом медиків, але ти не можеш функціонувати вдома так, як ти, напевно, звикла", - поділилася вона.
На думку принцеси, в цей період дуже цінною є моральна підтримка, допомога в тому, як правильно пройти цей період. Кейт вважає, що цей досвід змінює життя як самого пацієнта, так і його родини.
"Ти маєш знайти свою нову нормальність, і на це потрібен час... і це як американські гірки, це не так гладко, як очікується. Реальність в тім, що ти проходиш через складні часи", - зазначила дружина принца Вільяма.
Як відомо, в вересні 2024-го року Кетрін повідомила, що завершила хіміотерапію, а в січні 2025-го - що перебуває в ремісії. Вона повернулася до виконання обов'язків принцеси, але подейкують, уже не братиме участі в публічних заходах так часто, як це було до хвороби.
Нагадаємо, молодший брат Кетрін, Джеймс нещодавно розповів, як найкраще підтримати рідну людину, яка бореться з онкологією.
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