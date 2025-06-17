Міддлтон в улюбленій сукні та вінтажних перлах підтримала принца Вільяма на урочистій церемонії. Фото

16 червня принц і принцеса Вельські відвідали Церемонію Ордену Підв'язки, який проводиться у Віндзорському замку, а саме в каплиці Святого Георгія. Аналогічну подію минулого року Кейт Міддлтон пропустила через лікування від раку.

Для заходу принцеса вбралась у ніжну мідісукню з букле і шифону кремового кольору від улюбленого бренду Self Portrait. На голові у неї був капелюх в тон Sean Barrett, а на ногах замшеві підбори Gianvito Rossi.

Аутфіт завершували блискучі сережки у вінтажному стилі, намисто зі штучних перлин 1980-х років та світлий клатч.

Кейт зустрілася з герцогинею Единбурзькою Софі Фото Getty Images

Принц Вільям тим часом вдягнув традиційний костюм, що включав синю оксамитову накидку і капелюх із пір'ям.

До речі, у цій самій сукні Її Високість з'являлася вже не раз. У травні вона вдягла її на урочистий концерт, а у 2022-му на свято 70-річчя правління Єлизавети II. Така сама сукенка у неї є і в чорному кольорі. Схожий фасон принцеса Вельська також носила у відтінку лайма.

Останнім часом Міддлтон полюбилися яскраві одежі. Нещодавно вона з'являлась у сукні масляно-жовтого кольору й відвідувала парад в аквамарині. А на службі Кейт показувалася в ніжному образі в горошок.

Як відомо, подружжя виховує трьох дітей: 11-річного Джорджа, 10-річну Шарлотту і 7-річного Луї. Батьки часто проводять час із нащадками та організовують спільні подорожі з ними.