Принцу Вільяму - 43: Кейт Міддлтон з дітьми замилували його фото з цуциками
21-го червня британський принц Вільям святкує своє 43-річчя, тож з нагоди свята його дружина Кейт Міддлтон і троє нащадків підготували привітання, яке опублікували в офіційному Instagram.
На милому фото Вільям бавиться з їхньою улюбленицею Орлою та її цуценятами.
"З днем народження. З любов'ю, Кейт, Джордж, Шарлота, Луї, Орла і цуценята", - підписали фото.
Нагадаємо, у день народження Кейт Вільям поділився її чорно-білим фото та присвятив їй щемке зізнання.
Як відомо, історикиня пояснила, що таким привітанням Вільям показав, як пишається своєю дружиною і тим, чого вони досягли разом.
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