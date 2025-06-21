Принцу Вільяму - 43: Кейт Міддлтон з дітьми замилували його фото з цуциками

Юлія Леськова - 21 червня, 12:03
Принц Вільям позує для фото
Фото Getty Images

21-го червня британський принц Вільям святкує своє 43-річчя, тож з нагоди свята його дружина Кейт Міддлтон і троє нащадків підготували привітання, яке опублікували в офіційному Instagram. 

На милому фото Вільям бавиться з їхньою улюбленицею Орлою та її цуценятами. 

Принц Вільям грається з цуценятами

Ось таким милим фото привітала його Кейт та діти

Фото The Prince and Princess of Wales

"З днем народження. З любов'ю, Кейт, Джордж, Шарлота, Луї, Орла і цуценята", - підписали фото. 

Нагадаємо, у день народження Кейт Вільям поділився її чорно-білим фото та присвятив їй щемке зізнання

Як відомо, історикиня пояснила, що таким привітанням Вільям показав, як пишається своєю дружиною і тим, чого вони досягли разом. 

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