Принцу Вільяму - 43: Кейт Міддлтон з дітьми замилували його фото з цуциками

Фото Getty Images

21-го червня британський принц Вільям святкує своє 43-річчя, тож з нагоди свята його дружина Кейт Міддлтон і троє нащадків підготували привітання, яке опублікували в офіційному Instagram.

На милому фото Вільям бавиться з їхньою улюбленицею Орлою та її цуценятами.

Ось таким милим фото привітала його Кейт та діти Фото The Prince and Princess of Wales

"З днем народження. З любов'ю, Кейт, Джордж, Шарлота, Луї, Орла і цуценята", - підписали фото.

Нагадаємо, у день народження Кейт Вільям поділився її чорно-білим фото та присвятив їй щемке зізнання.

Як відомо, історикиня пояснила, що таким привітанням Вільям показав, як пишається своєю дружиною і тим, чого вони досягли разом.