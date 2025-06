Принцу Вільяму - 43: Кейт Міддлтон з дітьми замилували його фото з цуциками

21-го червня британський принц Вільям святкує своє 43-річчя, тож з нагоди свята його дружина Кейт Міддлтон і троє нащадків підготували привітання, яке опублікували в офіційному Instagram.

На милому фото Вільям бавиться з їхньою улюбленицею Орлою та її цуценятами.

Ось таким милим фото привітала його Кейт та діти

Фото The Prince and Princess of Wales