Сукня-пальто з акцентним чортополохом і сапфіри принцеси Діани: Міддлтон із чоловіком "охрестила" корабель у Глазго

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22-го травня принц і принцеса Вельські взяли участь в офіційній церемонії найменування військового корабля HMS Glasgow на суднобудівному заводі у Скотстауні, Глазго.

Дружина британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон, яку у червні 2021 року було призначено патроном корбля, здійснила традиційне хрещення військового судна.

Про це повідомляють на офіційній сторінці Кенсингтонського палацу в Instagram і на каналі королівської сім'ї Великої Британії.

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Принцеса Кейт натиснула кнопку, щоб здійснити традиційне хрещення військового судна, - розбила пляшку віскі об корпус нового фрегата. Напій був ексклюзивним односолодовим віскі, виготовленим на винокурні Clydeside. Кожна продана пляшка принесе пожертву на користь одного з благодійних фондів під патронатом Кейт — Place2Be, який підтримує психічне здоров’я дітей у районі Глазго.

"Нехай Бог благословить його і всіх, хто вирушає ним у плавання", - сказала принцеса у короткій промові.

Після церемонії Вільям і Кейт піднялися на борт судна та зустрілися з учнями компанії BAE Systems, які відповідають за створення корабля — першого з восьми фрегатів типу 26 протичовнової оборони, що будуються у Глазго.

На захід Кейт одягнула темно-синю сукню-пальто за £1,850, яку прикрасила шотландською срібною брошкою у вигляді чортополоху.

В якості аксесуарів дружина британського принца обрала клатч з блакитної замші вартістю £395.

Принцеса доповнила образ капелюхом "Saturn Dome" у темно-синьому й білому кольорах, сережками з сапфіром і діамантами, які належали принцесі Діані.

На відео потрапив кумедний момент, коли якась жінка з натовпу захоплено вигукнула, звертаючись до Кетрін: "Ви красива!", а потім додала: "Ви теж, Вільяме".

"Ви не були зобов'язані цього казати", - під загальний сміх відповів скромний принц.

Нагадаємо, 20-го травня принц і принцеса Вельські взяли участь у першому в 2025-му році садовому прийомі у Букінгемському палаці. Для Кейт Міддлтон це стало символічним поверненням, бо востаннє вона була на такому заході два роки тому.