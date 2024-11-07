Принц Вільям у Кейптауні наробив селфі з супермоделями
Принц Вельський Вільям став почесним гостем церемонії вручення заснованої ним же в 2020-му році "зеленої" премії Earthshot Prize Awards. Вона відбулася 6-го листопада в столиці Південно-Африканської Республіки, Кейптауні.
Фото з заходу опублікували в офіційному Instagram старшого сина та невістки Чарльза ІІІ.
Остання, до речі, мала дивитися церемонію по телевізору. Про це 42-річний Вільям сказав, відповідаючи на запитання журналістів про самопочуття Кейт, пише Daily Mail.
"Вона почувається дуже добре, спасибі. І... сподіваюся, вона сьогодні дивиться. І підбадьорює мене. Весь цей рік вона дивовижна. Я знаю, що їй дуже хочеться побачити, як сьогодні все успішно відбудеться", - сказав принц.
Що ж, якщо Кетрін таки дивилася церемонію, то мала змогу побачити зустріч свого чоловіка з іншими відомими гостями - актором Біллі Портером та супермоделями Гайді Клум і Вінні Харлоу, яка на згаяла нагоди наробити селфі з принцом Вельським.
Нагадаємо, здоров'я Кетрін, яка вже завершила хіміотерапію, поки не дозволяє її подорожувати далеко. Тому 42-річній принцесі не вдалося відвідати цьогорічну Олімпіаду в Парижі. Але вони з Вільямом записали сюрприз-звернення до британських спортсменів.
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