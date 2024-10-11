Не королем: стало відомо, ким мріє стати 11-річний принц Джордж
Старший онук короля Великої Британії Чарльза, 11-річний принц Джордж Вельський без ентузіазму дивиться на перспективу одного дня і собі надягти корону. Принаймні, поки що.
Яку професію намріяв собі хлопчик, розсекретив власник закладу Wiveton Hall Cafe Десмонд МакКарті, котрому якось довелося пригощати юного принца.
Про це повідомляє Daily Mail.
Зі слів МакКарті, того дня до ресторану, розташованого в маєтку XVII-го сторіччя у графстві Норфолк, завітала Кейт Міддлтон із сином та компанією.
"Вони зайшли сюди з друзями, бо Сандрінгем (де знаходиться королівська резиденція) недалеко", - поділився власник.
Як пригадав чоловік, Джордж прийшов у захват від дров'яної печі, в якій готується піца.
"Ось чим я хочу займатися, коли виросту!", - вигукнув малий.
Як відомо, піцу принц Джордж справді полюбляє. А кулінарія цікавила його вже в 6 років.
Нагадаємо, первісток принца Вільяма і Кейт має успадкувати трон після батька. А от щодо молодших дітей, Шарлотту та Луї в подружжя, подейкують, інші плани.
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