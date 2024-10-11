Не королем: стало відомо, ким мріє стати 11-річний принц Джордж

Джордж Александр Луї - старший син принца та принцеси Вельських Фото Getty Images

Старший онук короля Великої Британії Чарльза, 11-річний принц Джордж Вельський без ентузіазму дивиться на перспективу одного дня і собі надягти корону. Принаймні, поки що.

Яку професію намріяв собі хлопчик, розсекретив власник закладу Wiveton Hall Cafe Десмонд МакКарті, котрому якось довелося пригощати юного принца.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Багато хлопчиків мріють стати королями, але не Джордж Вельський Фото Getty Images

Зі слів МакКарті, того дня до ресторану, розташованого в маєтку XVII-го сторіччя у графстві Норфолк, завітала Кейт Міддлтон із сином та компанією.

"Вони зайшли сюди з друзями, бо Сандрінгем (де знаходиться королівська резиденція) недалеко", - поділився власник.

Як пригадав чоловік, Джордж прийшов у захват від дров'яної печі, в якій готується піца.

"Ось чим я хочу займатися, коли виросту!", - вигукнув малий.

У історії британської монархії був випадок, коли король відмовився від трону заради кохання. Але професія мрії - теж сильний аргумент... Фото Getty Images

Як відомо, піцу принц Джордж справді полюбляє. А кулінарія цікавила його вже в 6 років.

Нагадаємо, первісток принца Вільяма і Кейт має успадкувати трон після батька. А от щодо молодших дітей, Шарлотту та Луї в подружжя, подейкують, інші плани.



