"Радикальні плани": інсайдер розповів, яке майбутнє принц Вільям і Кейт бачать для своїх молодших дітей

Принц Джордж, старший син Вільяма і Кейт, колись успадкує трон після діда і батька Фото Getty Images

Принц Джордж Вельський, котрому зараз 11 років, одного дня зійде на престол Великої Британії та надіне корону своїх предків. Але подейкують, його молодшим сестрі та брату в якось сенсі пощастить навіть більше.

Батьки, принц Вільям і Кейт Міддлтон, бажають, щоби Шарлотта і Луї в майбутньому отримали змогу жити "поза бульбашкою" королівської родини. Це є частиною плану щодо "модернізації" монархії.

Інсайдер, який буцімто має відношення до Букінгемського та Кенсингтонського палаців, розказав про це The Daily Beast, пише The Mirror.

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Так, від юного Джорджа справді чекають, щоби він ішов по батьківських слідах та брав на себе обов'язки відповідно до своєї ролі майбутнього короля. Натомість Шарлотті та Луї буде дозволено слідувати за власними інтересами та амбіціями, будувати власні кар'єри, але і лишатися при цьому членами сім'ї.

Усе це - "радикальні плани з перебудови британської монархії", які будуть реалізовані, коли королем стане Вільям.

"Їх (Шарлотту і Луї) заохочуватимуть не ставати працюючими членами королівської родини", - пояснив співрозмовник видання.

Подейкують, принц Вільям хоче, щоби його первісток вирушив на навчання до школи-інтернату, як свого часу він сам і Чарльз. А от Кетрін не в захваті Фото Getty Images

Нагадаємо, план зменшити кількість працюючих членів королівської сім'ї ще до свого сходження на престол начебто мав чинний король Чарльз. У такий спосіб він мав намір зменшити фінансове навантаження на платників податків.

Однак у такої стратегії несподіванно знайшовся і суттєвий мінус: коли майже одночасно було виявлено рак у Його Величності та у принцеси Вельської Кейт, із королівської верхівки "в строю" фактично лишилися лише королева Камілла, принц Вільям і принцеса Анна.

Як відомо, принц Гаррі у своїй скандальній книзі спогадів заявив, що змалку королівські родичі давали йому зрозуміти, що він - "запасний", народжений про всяк випадок, якщо щось станеться зі сташим братом.