"Радше залатаю, ніж викину": принц Чарльз, який береже одяг із 1980-х, розповів про заощадливість у Vogue

Британський принц Чарльз, якого нещодавно визнали найбільш "еко-френдлі" серед членів королівської сім'ї, у своєму повсякденному житті прагне уникати марнотратства. Він ненавидить викидати їжу і ретельно дбає про свій одяг та взуття, щоби вони служили йому довго.

Наприклад, у нього є сюртук 1984-го року, і він був у ньому на весіллі принца Гаррі з Меган Маркл.

Про заощадливість майбутній король побалакав із Едвардом Еннінфулом, головредом британського Vogue.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений British Vogue (@britishvogue) 4 Лис 2020 р. о 1:01 PST

"Я з тих людей, які ненавидять щось викидати. Тому я радше дбатиму про речі, радше навіть залатаю, ніж викину. Складно те, що, коли ти стаєш старшим, твоя фігура змінюється, і вже не так просто влазити в одяг. Терпіти не можу відходи, зокрема харчові відходи, я радше знайду їм інше застосування", - поділився 71-річний Чарльз.

На думку принца, індустрія моди повинна стати більш практичною та заощадливою. Саме так людство може зарадити проблемі глобального потепління.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse) 8 Тра 2020 р. о 4:28 PDT

Татові Вільяма та Гаррі дуже приємно, коли хвалять його стиль, адже сам він скромно порівнює себе з "годинником, який зупинився".

"Я переймаюся деталями, кольорами, всяким таким - і комбінаціями кольорів", - зазначив Чарльз.

Нагадаємо, на весіллі Гаррі та Меган у 2018-му році батько нареченого був у світло-сірому костюмі з сюртуком. На той момент цьому предметові одягу від Anderson & Sheppard було вже понад три десятиліття. І Чарльз планує поносити його ще.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Clarence House (@clarencehouse) 19 Тра 2018 р. о 6:47 PDT

"У випадку цього сюртука, то допоки я зможу в нього влізти, я ж надягаю його лише кілька разів на рік, улітку, тому, звісно, хочеться, щоби такі речі служили довше. А коли я в них уже не влажу, тоді маю шити щось нове. Та я не певен, що в моєму віці це може бути щось радикально інакше", - додав принц.

Нагадаємо, щоби поменше шкодити довкіллю, Чарльз наказав переробити його Aston Martin Volante, щоби він їздив на білому вині. До слова, на цьому авті принц їздить уже 50 років.

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