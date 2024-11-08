"Отримав ріки сліз": принц Вільям зізнався, хто з королівських родичів не зацінив його бороду

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Коли цього літа принц Вельський Вільям вирішив відростити невеличку борідку, то думки інтернет-користувачів розділилися. Комусь бородань-принц здався "сексі", а комусь - схожим на диктатора.

Виявляється, навіть королівська родина щодо цього була неодностайна.

Як зізнався 42-річний Вільям ВВС, їхня з Кейт Міддлтон донька, принцеса Шарлотта була категорично проти рослинності на обличчі тата. 9-річна дівчинка через це навіть плакала.

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"Шарлотті вона (борода) спершу не сподобалася. Я отримав ріки сліз, тож мені довелося її зголити. А потім я відростив її знов. Я подумав, зачекаю трішки, і я її переконав, що так буде добре", - розповів Вільям.

Нагадаємо, в червні принц зводив Шарлотту і її старшого брата Джорджа на концерт Тейлор Свіфт і став зіркою соцмереж після того, як не втримався від танців під хіт "Shake It Off".

Як відомо, в Вільяма й Кейт є ще третя дитина - чарівливий непосидюх Луї, якого називають "королем мемів".