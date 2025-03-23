"Була настільки крихітною": принцеса Беатріс показалася в глянці з 2-місячною донею, яка народилася передчасно

Онука королеви Єлизавети, принцеса Беатріс, яка нещодавно стала мамою вдруге, для британського Vogue розповіла про те, що її донечка Атіна народилася передчасно.

"Моя друга донька Атіна Елізабет Роуз народилася 22 січня. Я так багато чого навчилася під час цієї вагітності – останні етапи якої я провела з усіма цими запитаннями, що оберталися в моїй голові. Після планового сканування ми зрозуміли, що наш дорогоцінний "вантаж" потребує ретельного контролю, і зрозуміли, що нам потрібно підготуватися до раннього прибуття", - сказала Беатріс.

Принцеса зазначила, що жінка може ідеально спланувати свою вагітність, проте інколи тіло або ж сама дитина мають власні плани. Тоді можуть виникнути передчасні пологи.

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"Мені дуже пощастило бути під наглядом медичної групи, і я дуже усвідомлюю, наскільки мені пощастило. Атіна народилася здоровою за кілька тижнів до планових пологів", - додала Беатріс.

Чоловік Беатріс, містер Едоардо Мапеллі Моззі з їхньою дочкою Фото Nico Wills

Онука Єлизавети додала, що її донечка була дуже крихітної і на набір нормальної ваги та зросту знадобилося кілька довгих тижнів.

"Вона була настільки крихітною, що знадобилося більше кількох тижнів, щоб припинити плакати і життя з нашою здоровою дитиною стало справжнім. Її ніжки були такими маленькими — майже такого ж розміру, як лапки одного з м’яких кроликів моєї старшої дочки", - зазначила вона.

Беатріс також додала, що Атіна зараз повністю здорова.

Як відомо, у Беатріс та Едоардо є спільна донечка Сієнна Елізабет. Вона народилася у 2021 році.

Крім того, у чоловіка принцеси є син Крістофер від попередніх стосунків.