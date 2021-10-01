Стало відомо, яке ім'я дали новонародженій правнучці королеви Єлизавети
Принцеса Беатріс Йоркська та її чоловік Едоардо Мапеллі Моззі нарешті розкрили ім'я своєї донечки, яка народилася 18-го вересня.
Дівчинка зветься Сієнна Елізабет.
Про це оголосили через Instagram, запостивши фото відбитків ніжок немовляти.
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Як відомо, в Едоардо є син Крістофер від попередніх стосунків (домашнє прізвисько хлопчика - Волфі).
"У нас у всіх усе добре, а Волфі - найкращий старший брат для Сієнни", - переказало подружжя.
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Як відомо, друге ім'я принцеси Шарлотти Кембриджської теж Елізабет, а принц Гаррі з Меган Маркл свою доньку назвали Лілібет Діана.
Нагадаємо, принцеса Євгенія та Зара Тінделл, яка на початку року стали мамами хлопчиків, дали синам імена на честь покійного принца Філіпа.
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