Стало відомо, яке ім'я дали новонародженій правнучці королеви Єлизавети

Принцеса Беатріс Йоркська та її чоловік Едоардо Мапеллі Моззі нарешті розкрили ім'я своєї донечки, яка народилася 18-го вересня.

Дівчинка зветься Сієнна Елізабет.

Про це оголосили через Instagram, запостивши фото відбитків ніжок немовляти.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Як відомо, в Едоардо є син Крістофер від попередніх стосунків (домашнє прізвисько хлопчика - Волфі).

"У нас у всіх усе добре, а Волфі - найкращий старший брат для Сієнни", - переказало подружжя.

View this post on Instagram A post shared by Edo Mapelli Mozzi (@edomapellimozzi)

Як відомо, друге ім'я принцеси Шарлотти Кембриджської теж Елізабет, а принц Гаррі з Меган Маркл свою доньку назвали Лілібет Діана.

Нагадаємо, принцеса Євгенія та Зара Тінделл, яка на початку року стали мамами хлопчиків, дали синам імена на честь покійного принца Філіпа.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Знімала Кейт Міддлтон: палац оприлюднив миле фото королеви та принца Філіпа з правнуками