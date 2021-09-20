33-річна принцеса Беатріс уперше стала мамою

Її Високість Беатріс Йоркська вперше стала мамою. Дівчинка, 12-та з правнуків Єлизавети ІІ, з'явилася на світ увечерi 18-го вересня в одній із лондонських лікарень.

Про це повідомляється на сайті палацу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Вага крихітки при народженні була 2 кілограми 780 грамів. Ім'я поки не оголосили.

Зазначається, що породілля та новонароджена почуваються добре, і Беатріс із чоловіком Едоардо з нетерпінням чекають, коли донька познайомиться зі старшим братиком, сином тата від попередніх стосунків.

У своєму Twitter 33-річна Беатріс висловила окрему подяку команді акушерок та всьому персоналові пологового.

Принцесу та її чоловіка привітали з народженням первістка в офіційних акаунтах палацу. Але найзворушливий допис новоспечним батькам адресувала принцеса Євгенія.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Princess Eugenie (@princesseugenie)

"Мої дорогі Беабеа та Едо, вітаю вас із появою вашого янгола. Не можу дочекатися, коли побачу її, і я дуже вами пишаюся. Буде так весело спостерігати, як ростуть наші дітки. З любов'ю, Єв", - написала вона в Instagram.

"Моя новенька племіннице, я вже люблю тебе і по фото вважаю тебе прекрасною... нам буде дуже весело разом. Люблю тебе, тітонька Єв", - додала принцеса, чийому синові вже 7 місяців.

Нагадаємо, Беатріс вийшла заміж у липні 2020-го року. Через карантинні обмеження принцесі довелося попрощатися з мрією про пишне весілля, але бабуся з дідусем усе ж змогли побачити, як їхня улюблениця йде до вівтаря.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

У бабиній сукні та тіарі: палац оприлюднив ФОТО з весілля принцеси Беатріс

Бабуся-стайл: обручка принцеси Беатріс нагадала улюблену прикрасу Єлизавети ІІ

На підлозі у ванній: десятий правнук Єлизавети ІІ екстремально з'явився на світ