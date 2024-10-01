Онука королеви Єлизавети II вдруге стане мамою

Онука королеви Єлизавети, принцеса Беатріс невдовзі вдруге стане мамою.

Радісну звістку про майбутнє поповнення в родині оприлюднили на офіційній сторінці королівської сім’ї в Instagram.

"Її королівська Високість, принцеса Беатріс та містер Едоардо Мапеллі Моззі дуже раді оголосити, що вони очікують їхню другу дитину, яка має з’явитися на світ на початку наступного року. Це буде сестричка або братик Сієнні та Волфі", – йдеться в зверненні.

Нагадаємо, чоловік Беатріс має сина Крістофера, якого у родині лагідно називають Волфі, від попередніх стосунків. У 2021-му у подружжя вперше народилася спільна дитина – дівчинка, яку назвали Сієнна Елізабет.