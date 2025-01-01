"Щоб усі наші воїни були зі щитом": Притула з сином у святкових светрах привітали з Новим роком. Відео

Колишній шоумен, волонтер Сергій Притула разом зі своїм старшим сином, 16-річним Дмитром записали відеопривітання, яке виклали в Instagram.

На відео хлопці у святкових светрах на тлі ялинки побажали українцям кілька найважливіших речей.

Сергій і Дмитро Притули вітають з Новим роком

"Нехай 2025 рік принесе у ваші родини багато хороших новин. Щоб усі наші воїни були зі щитом. Щоб було, з чого донатити. Не сваріться та любіть одне одного. Нехай здоров'я буде таким, щоб ви забулися дорогу до аптеки. З Новим роком! Хай принесе перемогу!", - побажали Притула з сином.

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Нагадаємо, нещодавно Сергій розповідав, як троє його дітей допомагають "тримати менталку" під час війни.

А про історію кохання Сергія Притули з дружиною Катериною ви можете прочитати у попередньому матеріалі ТаблоID.