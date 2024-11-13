"Кілька років хотів зняти такий відосик": Рікі Мартін гайнув у танок із 16-річним сином

Рікі Мартін і його син Валентино влаштували такий собі танцювальний батл

Пуерториканський співак Рікі Мартін у мережі похвалився танцювальним хистом одного зі своїх старших синів, 16-річного Валентино.

"Кілька років хотів зняти такий відосик із моїм сином, і нарешті молодший погодився", - написав 52-річний артист у Instagram.

Валентино прийняв виклик.

"Побачимо, що ти можеш, старий", - зазначив хлопчина у своєму фотоблозі, додавши регочучі смайлики та сердечка.

Судячи з інших відео в Instagram Валентино, зірковий нащадок дуже любить танцювати, а ще робити селфі.

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Як відомо, в хлопця є брат-близнюк Матео, молодша сестра Люсія, якій в грудні виповниться 6, і молодший брат Ренн - він нещодавно відзначив своє 5-річчя.

Нагадаємо, всіх дітей Рікі Мартіну, який здійснив камінгаут у 2010-му, народили сурогатні матері.



