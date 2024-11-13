"Кілька років хотів зняти такий відосик": Рікі Мартін гайнув у танок із 16-річним сином
Пуерториканський співак Рікі Мартін у мережі похвалився танцювальним хистом одного зі своїх старших синів, 16-річного Валентино.
"Кілька років хотів зняти такий відосик із моїм сином, і нарешті молодший погодився", - написав 52-річний артист у Instagram.
Валентино прийняв виклик.
"Побачимо, що ти можеш, старий", - зазначив хлопчина у своєму фотоблозі, додавши регочучі смайлики та сердечка.
Судячи з інших відео в Instagram Валентино, зірковий нащадок дуже любить танцювати, а ще робити селфі.
Як відомо, в хлопця є брат-близнюк Матео, молодша сестра Люсія, якій в грудні виповниться 6, і молодший брат Ренн - він нещодавно відзначив своє 5-річчя.
Нагадаємо, всіх дітей Рікі Мартіну, який здійснив камінгаут у 2010-му, народили сурогатні матері.
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