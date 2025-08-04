Розенко розсекретив заручини з Лебідь, а вона зізналася, чи візьме його прізвище після шлюбу
Виявляється, віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко і телеведуча Олена-Крістіна Лебідь ще не одружені, але вже багато років заручені.
Про це сам Розенко розповів у коментарі "ТСН" за лаштунками концерту "Музична платформа".
Причому, колишній віцепрем'єр освідчився коханій ще кілька років тому.
"Я її підтримую у всьому. Ми разом вже сім років, але поки офіційно ще не оформлювали наші стосунки. Всьому свій час. Ми з тих пар, для яких ці формальності не мають ніякого значення", - сказав Розенко.
"Пропозицію я вже зробив. Це було спокійно, красиво, по-домашньому. Тому Христина вже наречена. Вже як декілька років", - уточнив він.
На запитання нареченій, чи планує вона взяти прізвище майбутнього чоловіка, Лебідь зазначила:
"Думаю, так. Мені мало пригод з моїм подвійним ім’ям, тому якщо буде — Олена-Христина Лебідь-Розенко, буде ще прикольніше".
Нагадаємо, два роки тому Лебідь із Розенком інтригували мережу весільними луками.
Як відомо, у 55-річного Павла є двоє дітей від попереднього шлюбу.