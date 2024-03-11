"Мені вже красиво": Дімопулос уперше показала, як виглядає її живіт після операції

Ексспівачка, а нині блогерка Санта Дімопулос, яка наприкінці лютого перенесла мініабдомінопластику, показала, як після хірургічного втручання виглядає її живіт.

Сама вона результатом дуже задоволена.

36-річна Санта заселфилася в дзеркалі та поділилася фото в Telegram.

Дімопулос прооперували через діастаз. Після хірургічного втручання минуло менше двох тижнів Фото з Telegram Дімопулос

Реклама:

"Я чотири роки намагалася змиритися з тим, що мої м'язи роз'їхалися в боки, талія збільшилася на 5 сантиметрів, доторки в районі пупу неприємні, є ймовірність появи пупкової грижі і коли нахиляєшся вниз, то твій живіт перетворюється на гармошку як у шарпея", - зізналася блогерка.

Зі слів Дімопулос, вона була на консультації в двох лікарів, але зрештою спинилася на третьому, який робив таку саму операцію її подрузі.

"Я побачила результат такої ж операції в подруги, і мій перфекціоніст був у захваті! Це було ідеально, без видимих слідів втручання. Це те, що мені було потрібно", - пояснила вона.

Санта дуже задоволена, що зважилася на мініабдомінопластику Фото з Instagram Дімопулос

Санта злітала на консультацію до цього хірурга до Швейцарії, і він сподобався їй іще більше, тож було призначено дату операції. Блогерка зазначила, що в лікаря запис на чотири місяці вперед та "дуже високий цінник".

"Залишу фото з реального часу. Набряк іще не зійшов, але мені вже красиво", - похвалилася Дімопулос.

Нагадаємо, нещодавно Санта, яка виховує сина Даніеля та доньку Софію, розкрила, скількох іще дітей вона хоче народити.















