"Ні покашляти, ні посміятися": Саша Бо перенесла операцію на животі та показала, як чоловік годував її з ложечки

Тамара Кудрявченко - 7 серпня, 14:45

Інфлюенсерка Саша Бо показалася в лікарні після операції. 

Причому блогерка не одразу розкрила інтригу, а лише після того, як підписники допомогли закрити їй важливий збір для військових. 

Як виявилося, через майже 2 роки після народження третьої дитини Олександра вирішила позбутися діастазу. 

Саша Бо після операції

Саша робила операцію в Ужгороді


Саша виклала в сторіс кілька фото, на яких вона у компресійних панчохах і білизні. А також показала, як її годував чоловік, стоматолог Платон Тарнавський. 

Це Олександра вже на другий день після операції на животі

Це Олександра вже на другий день після операції на животі

Саша Бо

Але блогерка зробила ще й другу операцію. Яку саме - вона розкаже лише після того, як підписники закриють ще один збір для воїнів

Саша Бо з чоловіком Платоном

Коханий годував Сашу з ложечки

Саша Бо з чоловіком Платоном

Платон дбає про свою дружину, а вона тане в його обіймах

Нагадаємо, 30-річна Олександра виховує трьох дітей, молодшій з яких, донечці Вірі, в листопаді буде два рочки. 

Раніше також операцію через діастаз робили Санта Дімопулос та Ганна Різатдінова. 

Саша БО
