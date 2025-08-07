"Ні покашляти, ні посміятися": Саша Бо перенесла операцію на животі та показала, як чоловік годував її з ложечки

Інфлюенсерка Саша Бо показалася в лікарні після операції.

Причому блогерка не одразу розкрила інтригу, а лише після того, як підписники допомогли закрити їй важливий збір для військових.

Як виявилося, через майже 2 роки після народження третьої дитини Олександра вирішила позбутися діастазу.

Саша робила операцію в Ужгороді

Саша виклала в сторіс кілька фото, на яких вона у компресійних панчохах і білизні. А також показала, як її годував чоловік, стоматолог Платон Тарнавський.

Це Олександра вже на другий день після операції на животі

Але блогерка зробила ще й другу операцію. Яку саме - вона розкаже лише після того, як підписники закриють ще один збір для воїнів

Коханий годував Сашу з ложечки

Платон дбає про свою дружину, а вона тане в його обіймах

Нагадаємо, 30-річна Олександра виховує трьох дітей, молодшій з яких, донечці Вірі, в листопаді буде два рочки.

Раніше також операцію через діастаз робили Санта Дімопулос та Ганна Різатдінова.