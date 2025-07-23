Саша Бо в атласному максі з голою спиною показала ніжності та цілунки з босим коханим. Фото

Саша Бо щаслива у другому шлюбі і не перестає про це казати

Блогерка Саша Тарнавська (Бо) не втомлюється прославляти свого коханого чоловіка - стоматолога Платона Тарнавського.

У своєму Instagram дівчина виклала фото з ним, зроблені в студії. На ніжних кадрах пара цілується, обіймається і всіляко демонструє світу своє безмежне кохання.

"Якби всі жінки знали, як чоловіки вміють проявляти увагу, кохати і цінувати жінку, яка їм по-справжньому подобається, вони би назавжди перестали виправдовувати та пробачати їх бездіяльність", - підписала фотосет Саша Бо.

Пара знайома дуже давно, а в шлюбі майже три роки

І Саша, і Платон за освітою стоматологи і до того ж ще й однокурсники

Саша колись казала, що саме з Платоном вона дуже змінилася в сексі

У подружжя є півторарічна донечка Віра

Нагадаємо, нещодавно Саша святкувала 30-річчя, і на святі вони з чоловіком наробили дуже ніжних фото разом.