Саша Бо в атласному максі з голою спиною показала ніжності та цілунки з босим коханим. Фото
Блогерка Саша Тарнавська (Бо) не втомлюється прославляти свого коханого чоловіка - стоматолога Платона Тарнавського.
У своєму Instagram дівчина виклала фото з ним, зроблені в студії. На ніжних кадрах пара цілується, обіймається і всіляко демонструє світу своє безмежне кохання.
"Якби всі жінки знали, як чоловіки вміють проявляти увагу, кохати і цінувати жінку, яка їм по-справжньому подобається, вони би назавжди перестали виправдовувати та пробачати їх бездіяльність", - підписала фотосет Саша Бо.
Нагадаємо, нещодавно Саша святкувала 30-річчя, і на святі вони з чоловіком наробили дуже ніжних фото разом.
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