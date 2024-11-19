Саша Бо замилувала дочкою-білочкою на тлі прикрашеної ялинки та поділилася секретом декору

Багатодітна мати Саша Бо вже активно готується до Різдвяних свят.

У своєму Instagram блогерка запостила милі фото молодшої доньки Віри у костюмі та показала, як прикрасила ялинку.

"Ялиночка і білочка. Як вам композиція? Така святкова атмосфера в домі", - написала блогерка.

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Як відомо, Саша Бо виховує двох синів від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом, 8-річного Данила та 6-річного Євгена, а також майже 1-річну доньку Віру від нинішнього чоловіка, Платона Тарнавського.

Раніше Саша розказувала, "як не йо*нутись" у вихованні трьох дітей під час повномасштабного вторгнення.