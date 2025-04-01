7-річна і 3-річна доньки Притули показалися в мережі заради важливої мети. Фото, відео

Ексшоумен, волонтер Сергій Притула залучив до своєї справи дочок, 7-річну Соломію та 3-річну Стефанію.

Дівчатка, показавшись у татковому Instagram та Facebook 31-го березня, закликали донатити.

Стефанія та Соломія звернулися до батькових підписників

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"Соломія і Стефанія просять завершити березень потужним донатом на допомогу Силам Оборони України!Усі рахунки в шапці профілю і у хайлайтс. Донатимо нестримно! Дякую!!!", - написав Сергій.

Маємо прохання;)) Соломія і Стефанія просять завершити березень потужним донатом на допомогу Силам Оборони України! Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2AwsVyDJ6Q Приват: https://prytu.la/pb-fpv Волонтерська карта - 5168 7420 6353 7207 Усі рахунки: https://prytulafoundation.org/donation Дякуємо! Працюємо, панове!!! Опубліковано Сергієм Притулою Понеділок, 31 березня 2025 р.

Нагадаємо, ТаблоID розповідав історію стосунків Притули та його дружини Катерини, з якою вони влітку святкуватимуть десяту річницю весілля. Як відомо, від першого шлюбу Сергій має сина Дмитра, якому вже 16.