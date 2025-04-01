7-річна і 3-річна доньки Притули показалися в мережі заради важливої мети. Фото, відео
Ексшоумен, волонтер Сергій Притула залучив до своєї справи дочок, 7-річну Соломію та 3-річну Стефанію.
Дівчатка, показавшись у татковому Instagram та Facebook 31-го березня, закликали донатити.
"Соломія і Стефанія просять завершити березень потужним донатом на допомогу Силам Оборони України!Усі рахунки в шапці профілю і у хайлайтс. Донатимо нестримно! Дякую!!!", - написав Сергій.
Нагадаємо, ТаблоID розповідав історію стосунків Притули та його дружини Катерини, з якою вони влітку святкуватимуть десяту річницю весілля. Як відомо, від першого шлюбу Сергій має сина Дмитра, якому вже 16.
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