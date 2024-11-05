Шаманська показалася на навчаннях Третьої штурмової, відповівши на хейт через військову форму. Відео
Блогерка Аліна Шаманська у понеділок, 4 листопада заінтригувала підписників серією загадкового контенту в Instagram.
Спочатку вона весь день підігрівала інтерес аудиторії, а потім опублікувала відео, на якому з ефектного сексуального образу перевтілюється у жінку у військовій формі.
"Я навмисне до вечора буду мовчати. Зробимо зріз психологічного стану людей в коментах під рілзом", — підписала Шаманська одну зі сторіс.
У коментарях її пост сприйняли неоднозначно. Багато підписників обурилися такому перевтіленню. Мовляв, військову форму мають одягати лише військовослужбовці.
"Ви йдете до війська? Якщо ні, то зніміть форму, не позортесь!!! Дівчата там нас захищають, життя кладуть, а ви хайпуєте. Продажна журналістика", — поспішили хейтери Аліни з висновками.
Під вечір Шаманська все ж таки розкрила інтригу та пояснила, що означає її загадковий контент. Так, телеведуча взяла участь в тестовому тижні штурмовика 3ОШБр.
"Перший день тестового тижня штурмовика 3ОШБр пройшов неймовірно. Досі не вірю, що це не кіно… І це я тримаю справжню зброю поряд з Героями, які респектують за те, що я прийшла і справляюся з поставленими задачами", — написала інтерв’юерка в своєму Instagram.
Шаманська пообіцяла розповідати про складнощі, але поки б’є адреналін, каже, може сказати лише хороше.
"Кормлять – як в раю, знання – безцінні, це – безкоштовно. Неймовірна честь проживати цей досвід", — підсумувала вона допис.
Також на відео Аліну підтримав майор ЗСУ та перший командир 2 штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук. Він похвалив її та закликав усіх хейтерів теж прийти та спробувати.Нагадаємо, через роботу на ОП Шаманську критикують у мережі , а її інтерв'ю для проєкту "Діалоги сили" називають "теплою ванною". Хоча блогерка запевняє, що робить це безкоштовно .
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