"З відкритою душею чекаємо на нашого татка": Шаманська про Ханумака, хейт через роботу на ОП і причини повернення в Україну

Блогерка Аліна Шаманська, яка після кількарічного перебування у США повернулася до України, зробила це через пропозицію щодо роботи.

Як відомо, ОП запропонував їй безоплатно вести шоу, в якому вона спілкуватиметься з політиками та, з власних слів Аліни, "розкриватиме їх як людей".

Однак виявилося, це – не єдина причина повернення. У коментарі програмі "Ранок у великому місті" Шаманська розказала, що були й інші моменти, які вплинули на її рішення переїхати назад на батьківщину.

Аліна розповіла про інші причини свого повернення до України фото з Instagram Аліни Шаманської

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"Причин насправді дуже багато. Я не всі можу відкривати зараз, але колись точно розкажу. Не можу, тому що це – особиста інформація. Одну з них можу назвати. Була важка форма депресії, коли я просто лежала і не могла поворухнути тілом. Мені не хотілося ні прокидатися, ні працювати, взагалі нічого. Я взагалі думала, що цим літом приїду до України лікуватися… І коли я приїхала до України, на моє велике здивування, на третій день я відчула себе як новенька", – розповіла вона.

Поцікавилася інтерв’юєрка також ситуацією з ексчоловіком Аліни, коміком Русланом Ханумаком. Той у липні втік до США начебто через їхнього з Шаманською сина, який "росте без батька".

"Я не знаю його планів. Я з сином в Україні. Не планую повертатися в Америку. І ми з відкритим серцем, із відкритою душею чекаємо на нашого татка тут, в Україні", – сказала Аліна.

Щодо хейту довкола роботи Аліни на ОП, а їй, як відомо закидають компліментарні інтерв’ю з політиками та відсутність гострих і критикуючих запитань, то блогерка реагує спокійно.

"Просто потрібно розуміти, у кожного проєкту є свій жанр, свій формат. Це – не політичні розслідування. Це – не розслідування якихось корупційних схем. Моя задача у цьому проєкті відкривати людину, чим він живе, що він любить. Мені дуже дивно, адже я вважаю, ці закиди не є професійними", – переконана блогерка.

На питання, а за які кошти, власне, відбувається знімальний процес, і якщо Аліна не отримує платні, то як у цьому сенсі справа з операторами, Шаманська відповідає коротко.

"Щодо мене можу сказати, я людина, яка гарно заробляла завжди. В мене є декілька проєктів, є Instagram. Тому для мене це як кар’єрний зріст, досвід, як цікавість. Щодо того, що і як робить знімальна група, я такою інформацією не володію", – сказала вона.

Нагадаємо, раніше Шаманська розповідала про свої доходи та заробітки в Instagram.