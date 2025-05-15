"Символ крові та незламності": Зеленський у сорочці з калиною та перша леді у полтавському орнаменті привітали з Днем вишиванки

15-го травня в Україні відзначають День вишиванки, і президент Володимир Зеленський разом із першою леді традиційно привітали українців зі святом.

Цього року гарант обрав чорно-червону сорочку від бренду чоловічого одягу дизайнерки Ельвіри Гасанової - DAMIRLI.

Як йдеться в описі вишиванки в Instagram, у центрі — геометричний орнамент із червоних ягід, стилізованих у формі гілки калини.

"Сьогодні – про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року об'єднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Зв'язок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати. Обов’язково збережемо й передамо українське, наше рідне, наступним поколінням. З Днем вишиванки і Днем сімʼї, Україно!".

Реклама:

"Калина — символ крові, що пролилася за Україну, символ незламності, національної ідентичності та вічного відродження. Білий контур навколо ягід — мов захист та світло, яке оберігає коріння. Його форма нагадує структуру бджолиних сот — символ сили громади, порядку й витривалості, єдності. Чорний колір — не про траур. Він про гідність у складні часи, про концентрацію волі, про тишу перед рішучим кроком...", - описують свій виріб його автори

Олена Зеленська на фото з чоловіком позує у полтавській молочній сорочці від Etnodim.

"Широкий рукав суцільно зашивали орнаментами, але завдяки ажурним технікам, вирізування і мережка, він не був переобтяжений. Орнамент: сітка з ромбів, в кожен з яких вписане деревце. Мотив квітки, яка увінчує деревце, перегукується з мотивом зірки, вишитої на погрудках, що створює довершену та цілісну композицію", - описують виріб на сайті бренду.

Нагадаємо, минулого року перше подружжя країни вітало з Днем вишиванки у чорно-білих сорочках від відомих українських брендів.