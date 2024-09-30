На 10 років старша, ще й копія Вікторії: нову подружку сина Бекхемів обговорюють у мережі. Фото
Здається, у клані Бекхемів утворилася несподівана нова пара. Мова про молодшого з синів Девіда та Вікторії, 19-річного Круза та його нову дівчину.
Як пише Daily Mail, серце юнака вкрала 28-річна бразильська співачка Джекі Апостел, яка от-от відзначить своє 29-річчя.
Цікаво, що Круз вже точно познайомив кохану із батьками, адже Джекі неодноразово помічали у товаристві родини Бекхемів. Зокрема, на показі бренду Beckham, що відбувся днями у Парижі.
Також ЗМІ порівнюють нову кохану Круза із Вікі. Схожість угледіли у виборі вбрання та зачіски, яка перегукується з деякими образами дизайнерки.
До речі, достеменно невідомо, як Джекі та Круз познайомилися та зійшлися. Однак колишня дівчина юнака, співачка Bby Ivy, чиє справжнє ім’я Вікторія Рейтан, днями звинуватила Бекхема у зраді. Дівчина поділилася у своєму TikTok відео, яке підписала: "Ось так ми були разом і він все одно зрадив".
Нагадаємо, з трьох синів Бекхемів наразі лише старший Бруклін перебуває у шлюбі. Середній Ромео мав довготривалі стосунки з моделлю Мією Ріган, проте, подейкують пара нещодавно розійшлася.