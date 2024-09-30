На 10 років старша, ще й копія Вікторії: нову подружку сина Бекхемів обговорюють у мережі. Фото

Здається, у клані Бекхемів утворилася несподівана нова пара. Мова про молодшого з синів Девіда та Вікторії, 19-річного Круза та його нову дівчину.

Як пише Daily Mail, серце юнака вкрала 28-річна бразильська співачка Джекі Апостел, яка от-от відзначить своє 29-річчя.

Цікаво, що Круз вже точно познайомив кохану із батьками, адже Джекі неодноразово помічали у товаристві родини Бекхемів. Зокрема, на показі бренду Beckham, що відбувся днями у Парижі.

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Також ЗМІ порівнюють нову кохану Круза із Вікі. Схожість угледіли у виборі вбрання та зачіски, яка перегукується з деякими образами дизайнерки.

На показ до потенційної свекрухи Джекі прийшла у сукні її бренду фото з Instagram Джекі Апостел

Здається, Апостел точно знає, як догодити Вікторії фото з Instagram Вікторії Бекхем

До речі, достеменно невідомо, як Джекі та Круз познайомилися та зійшлися. Однак колишня дівчина юнака, співачка Bby Ivy, чиє справжнє ім’я Вікторія Рейтан, днями звинуватила Бекхема у зраді. Дівчина поділилася у своєму TikTok відео, яке підписала: "Ось так ми були разом і він все одно зрадив".

Нагадаємо, з трьох синів Бекхемів наразі лише старший Бруклін перебуває у шлюбі. Середній Ромео мав довготривалі стосунки з моделлю Мією Ріган, проте, подейкують пара нещодавно розійшлася.