"Життя починається зараз": скандальний син Ніколаса Кейджа одружився вчетверте і показав свою дружину. Фото
34-річний музикант Вестон Кейдж, син голлівудського актора Ніколаса Кейджа, одружився зі своєю обраницею Дженніфер Алекcою Кантер.
Весілля відбулося 25 квітня у готелі в Беверлі-Хіллз менш ніж за два місяці після оголошення заручин. Наречена поділилася фотографіями з урочистостей у своєму Facebook, де вона вже вказана під новим прізвищем — Дженніфер Коппола Кейдж.
Після заручин Вестон назвав обраницю своєю "першою, єдиною і останньою любов'ю", підкресливши, що їхні стосунки мають глибоке духовне значення. Він також писав у соцмережах, що кохає її "поза межами земного розуміння", пише People.
Це вже четвертий шлюб для Вестона. У попередніх стосунках він став батьком чотирьох дітей: двох синів та двох доньок. Усі розлучення були доволі гучними. З однієї зі своїх колишніх Ніккі Вільямс він був звинувачений у домашньому насильстві. Загалом стосунки пари були наче "американські гірки".
У квітні 2024 року сталася сварка Вестона з його матір'ю, акторкою Крістіною Фултон, після чого він був заарештований за напад. Суд у квітні 2025 року зобов'язав його пройти дворічну програму ментального лікування і заборонив вчиняти будь-які дії, що можуть загрожувати безпеці потерпілих у справі.
Сам Ніколас декілька років топу одружився вп'яте з японкою Ріко Шибатою. У 2022-му вона народила йому дочку Августину. А від колишньої дружини актор також має 19-річного сина Кал-Ела.