Зґвалтування, насильство, наркотики і банди: син кронпринцеси Норвегії постане перед судом за 32 обвинуваченнями
28-річний Маріус Борг Хойбі, син норвезької кронпринцеси Метте-Маріт, постане перед судом за 32 обвинуваченнями. Серед них є зґвалтування, домашнє насильство та побиття.
Вперше його затримали ще у серпні 2024 року після заяви 20-річної жінки, яка повідомила про фізичний напад і психологічний тиск. Максимальне покарання, яке загрожує Маріусу — це 10 років позбавлення волі, пише People.
За повідомленнями норвезьких ЗМІ, йому також інкримінують нанесення тілесних ушкоджень, псування майна, погрози вбивством та порушення заборони на контакти з колишньою дівчиною. Крім того, слідство стверджує, що Хойбі вживав кокаїн, а в його будинку під час обшуку знайшли зброю і наркотики. Адвокат наполягає, що зброя належала не йому, а обвинувачення, пов'язані із забороненими речовинами, безпідставні.
"Він не погоджується із заявами щодо зґвалтування та домашнього насильства", — прокоментував юрист Хойбі.
Серед потерпілих у справі є й колишні обраниці нащадка кронпринцеси. А ще його підозрюють у крадіжці скутера, заяву про яку подав відомий телеведучий. Також ходять чутки, що про арешт сина заздалегідь знала сама Метте-Маріт і навіть попередила його. Її також звинувачували у спробах вплинути на свідків, інформує AFP.
У пресі згадували й про вечірки, де він нібито збирав знайомих із кримінального середовища, а також про фінансову підтримку, яку йому надавали кронпринц і кронпринцеса.
Нагадаємо, на початку літа американського репера і продюсера P. Diddy визнали невинуватим у важких злочинах. Під час судового процесу його ексдівчина розповіла про багаторічні знущання та примус до сексу.
