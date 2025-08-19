Зґвалтування, насильство, наркотики і банди: син кронпринцеси Норвегії постане перед судом за 32 обвинуваченнями

Маріуса Борга Хойбі (на фото справа) підозрюють у зґвалтуванні, насильстві та погрозах убивством Фото x.com

28-річний Маріус Борг Хойбі, син норвезької кронпринцеси Метте-Маріт, постане перед судом за 32 обвинуваченнями. Серед них є зґвалтування, домашнє насильство та побиття.

Вперше його затримали ще у серпні 2024 року після заяви 20-річної жінки, яка повідомила про фізичний напад і психологічний тиск. Максимальне покарання, яке загрожує Маріусу — це 10 років позбавлення волі, пише People.

За повідомленнями норвезьких ЗМІ, йому також інкримінують нанесення тілесних ушкоджень, псування майна, погрози вбивством та порушення заборони на контакти з колишньою дівчиною. Крім того, слідство стверджує, що Хойбі вживав кокаїн, а в його будинку під час обшуку знайшли зброю і наркотики. Адвокат наполягає, що зброя належала не йому, а обвинувачення, пов'язані із забороненими речовинами, безпідставні.

Адвокат заявив, що його підзахисний готовий визнати менш тяжкі злочини, однак відкидає звинувачення у сексуальному та фізичному насильстві Фото Eugenia Garavani

"Він не погоджується із заявами щодо зґвалтування та домашнього насильства", — прокоментував юрист Хойбі.

Серед потерпілих у справі є й колишні обраниці нащадка кронпринцеси. А ще його підозрюють у крадіжці скутера, заяву про яку подав відомий телеведучий. Також ходять чутки, що про арешт сина заздалегідь знала сама Метте-Маріт і навіть попередила його. Її також звинувачували у спробах вплинути на свідків, інформує AFP.

Зазначимо, хлопець не входить до лінії спадкування престолу Фото instagram marius borg

У пресі згадували й про вечірки, де він нібито збирав знайомих із кримінального середовища, а також про фінансову підтримку, яку йому надавали кронпринц і кронпринцеса.

За даними ЗМІ, первісток кронпринцеси має контакти з місцевими бандами та представниками албанської мафії, а раніше його вже затримували за вживання наркотиків Фото Eugenia Garavani

