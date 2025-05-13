Жерара Депардьє визнали винним у сексуальних домаганнях: яке покарання його чекає

76-річного французького актора Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві над двома жінками під час зйомок фільму "Зелені віконниці" у 2021 році.

Таке рішення 13 травня ухвалив суд у Парижі, присудивши артисту 18 місяців умовного ув'язнення та зобов'язавши його сплатити компенсації постраждалим. Крім того, Депардьє буде внесений до реєстру сексуальних злочинців, пише The New York Times.

Справу слухали чотири дні наприкінці березня. Прокуратура просила для актора саме умовне покарання, а також штраф у розмірі 20 тисяч євро. У процесі суд визнав, що свідчення обох жінок є послідовними, правдоподібними й підкріпленими іншими доказами.

За словами адвоката, французька знаменитість планує оскаржити вирок суду Фото Getty Images

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Позов подали дві учасниці знімального процесу — 54-річна декораторка Амелі та 34-річна помічниця режисера, яка побажала залишитися анонімною. За словами Амелі, актор схопив її за талію, затиснув між ніг і почав торкатися до інтимних частин тіла, бурмочучи непристойності. Інша жінка повідомила, що Депардьє тричі мацав її груди й сідниці, коли вона супроводжувала його з гримерки на знімальний майданчик.

Хоча Жерар від початку заперечував обвинувачення, у суді його свідчення щодо інциденту з Амелі змінилися. Він визнав, що доторкнувся до неї, "щоб не посковзнутися", а потім пояснив це спробою звернути увагу на "неякісну роботу". Щодо другої жінки, актор заявив, що не міг залишитися без охоронця, а її історія "неможлива". Депардьє також заявив, що його зображують як "вульгарного і жорстокого", хоча він насправді "поважає людей і завжди допомагає".

Попри це, суд визнав його винним. Окрім вироку, актор має сплатити компенсацію — 15 000 євро одній потерпілій, і 14 040 — іншій, з урахуванням медичних витрат. Обом жінкам додатково призначено по 1 000 євро за вторинну віктимізацію — шкоду, завдану з боку судової системи в ході розгляду справи.

Актор, який входить до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України , вже не вперше звинувачується у зґвалтуванні й домаганнях Фото Getty Images

На слуханні Депардьє не був присутній. Проте підтримати у суді прийшли його донька Роксана, її мати Карін Сілла, а також акторка Фанні Ардан, яка виступила як свідок захисту.

Це перший випадок, коли справу проти Жерара було доведено до суду. Водночас його ім'я неодноразово фігурувало у сексуальних скандалах. За даними французьких ЗМІ, понад 20 жінок, зокрема акторки, костюмерки та журналістки звинувачували його у домаганнях. Частина справ не дійшла до суду через закінчення строків давності. У 2023 році одна з актрис, яка публічно звинувачувала Депардьє у насильстві, вчинила самогубство.

Незважаючи на хвилю обвинувачень, багато впливових осіб Франції неодноразово ставали на захист актора. Серед них президент Еммануель Макрон, модельєрка і співачка Карла Бруні, а також десятки представників культурної сфери, які назвали Жерара "гордістю французького кіно".

Як відомо, свого часу Депардьє захоплювався Путіним та має російське громадянство. Років 10 тому він заявляв, що готовий померти за РФ. А на початку повномасштабної війни Жерар закликав зупинити збройний напад. Пізніше він публічно засудив дії диктатора, але додав, що російський народ ні в чому не винен.

Нагадаємо, бельгійського актора Жана-Клода Ван Дамма підозрюють у сексі з жінками, які були жертвами торгівлі людьми. А нещодавно він надіслав свої вітання Путіну.