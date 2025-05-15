Знущання, примус до оргій та жорстокі побиття: суд почув свідчення ексдівчини Diddy та побачив шокуюче відео

У США триває судовий процес проти 55-річного американського репера Шона Комбза, відомого як P. Diddy, якого звинувачують у сексуальному насильстві, торгівлі людьми та шантажі. Центральним доказом у справі стало відео з камер спостереження, де зафіксовано, як у 2016 році артист жорстоко б'є свою тодішню дівчину, співачку Кассандру Вентуру (Кессі) у готелі Лос-Анджелеса.

На кадрах, які вперше були показані присяжним цього тижня, видно, як Комбз у рушнику тягне Кессі по підлозі, вдаряє її головою об підлогу, а потім неодноразово б'є ногами. Зрештою він тягне її назад до номера за капюшон худі. У залі суду панувала тиша, коли відео демонстрували без звуку. За словами колишнього керівника служби безпеки готелю, після побиття Шон намагався підкупити охорону, аби інцидент залишився "всередині закладу", пише Daily Mail.

Кессі, яка сьогодні на дев'ятому місяці вагітності, виступила в суді зі свідченнями проти Комбза. Вона розповіла про роки насильства та тотального контролю з боку репера, з яким почала зустрічатися у 19 років. За її словами, музикант із самого початку контролював її пересування, спілкування, зовнішність і навіть доступ до грошей. Згодом це переросло в систематичне побиття та сексуальне насильство.

Окрему увагу суд приділив так званим вечіркам "Freak Offs" і "Білим вечіркам", які організовував Шон. Як стверджує Кессі, її змушували брати участь у багатоденних секс-вечірках з чоловіками-ескортниками, вживати наркотики та алкоголь. Вона розповіла, що боялася відмовитися, адже репер знімав усе на камеру й погрожував оприлюднити компрометуючі відео.

"Протягом першого року наших стосунків Шон запропонував мені ідею сексуального контакту, де він спостерігав за мною під час сексуальної активності з третьою особою, а саме з іншим чоловіком… З часом це перетворилося на шантаж, щоб я відчула, що якщо я цього не зроблю, ці речі стануть надбанням громадськості. Я була принижена... Я не могла ні з ким про це поговорити… Його контроль був в усьому", — сказала співачка, ледь стримуючи сльози.

Три дорослі доньки репера були присутні на попередньому слуханні батька. Дівчатам довелося двічі покидати залу суду під час детальних описів по справі Фото Getty Images

Вентура також заявила, що P. Diddy спеціально залишав зброю в будинку, щоб залякати її. А побої, за її словами, були регулярними: "Він бив мене по голові, тягнув мене, бив мене ногами, топтав мене по голові, якщо я лежала… Занадто часто".

Захист Комбза наполягає на тому, що всі інтимні стосунки були за взаємною згодою, а самі вечірки — "приватною справою між дорослими людьми". Проте прокуратура вважає, що артист створив злочинну мережу, яка роками функціонувала як система сексуального поневолення жінок і неповнолітніх.

Кессі стала першою, хто публічно виступив проти репера, після чого до справи долучилися ще троє потерпілих. Якщо вину P. Diddy доведуть, йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Кессі поділилася з присяжними, що відчувала себе наївною, бо з самого початку не зрозуміла, ким є Diddy Фото instagram

Не так давно стало відомо, які відомі селебріті брали участь у "Білих вечірках". Також ми писали, чому Джастіна Бібера вважають жертвою Diddy. А запрошення на такі заходи отримували й члени королівської родини.