P. Diddy визнали невинуватим у найтяжчих звинуваченнях: що йому загрожує
2 липня журі присяжних федерального суду Мангеттена виправдало американського репера і продюсера Шона Комбза, більш відомого як P. Diddy, за звинуваченнями у торгівлі людьми, змові та створенні злочинного угруповання. Проте суд визнає його винуватим у менш тяжких злочинах — примушенні двох жінок до заняття проституцією шляхом перевезення їх між штатами.
Це рішення дозволило 55-річному артисту уникнути довічного ув'язнення, яке йому загрожувало у разі визнання провини за статтями про сексуальну експлуатацію та участь у злочинній організації. Тепер Комбзу загрожує до 20 років позбавлення волі за кожним із двох епізодів, пов'язаних із переміщенням людей з метою заняття проституцією, повідомляє The New York Times.
Судовий процес тривав сім тижнів. Свої свідчення дали понад 30 осіб, зокрема колишня дівчина репера, співачка Кассандр Вентура (Кессі), а також працівники служби безпеки готелів, де нібито відбувалися сумнозвісні вечірки. В одному з ключових відеодоказів — кадри, де він б'є Вентуру у готельному коридорі. Зі слів охоронців, репер намагався підкупити персонал, аби записи було знищено.
Після оголошення вироку Шон став на коліна, схилив голову та, за словами очевидців, молився й тремтів.
Прокуратура запевняла, що Комбз протягом двох десятиліть створював умови для сексуальної експлуатації жінок, використовуючи свій статус і бізнес для прикриття злочинів. Водночас захист наполягав, що всі сексуальні стосунки були добровільними, а звинувачення — результат емоцій та особистих конфліктів.
Попри виправдання за трьома найтяжчими пунктами обвинувачення, суддя відхилив клопотання про звільнення репера під заставу. За словами прокурорів, чоловік і надалі становить загрозу, зокрема через насильство, яке, за свідченнями однієї з потерпілих, він чинив уже під час офіційного слідства.
Очікується, що вирок щодо терміну ув'язнення буде винесено у жовтні. Адвокати артиста просять розглянути можливість скорішої дати. Тим часом P. Diddy залишається під вартою в Брукліна.
Нагадаємо, справу проти Комбза відкрили у вересні 2024 року. Серед обвинувачень також були шантаж, сексуальне насильство, змова, насильство над неповнолітніми та спроби знищення доказів. Репер усе заперечував.
До речі, у руки ЗМІ потрапив список зірок, що брали участь у "Білих вечірках" репера. А ще ТаблоID пояснював, чому Джастіна Бібера вважають однією з жертв Комбза.
Нагадаємо, мама P. Diddy називає свого сина невинуватим, а всі звинувачення — брехнею.