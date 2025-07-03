P. Diddy визнали невинуватим у найтяжчих звинуваченнях: що йому загрожує

P. Diddy уникнув довічного ув'язнення, присяжні виправдали репера за найтяжчими звинуваченнями Фото Getty Images

2 липня журі присяжних федерального суду Мангеттена виправдало американського репера і продюсера Шона Комбза, більш відомого як P. Diddy, за звинуваченнями у торгівлі людьми, змові та створенні злочинного угруповання. Проте суд визнає його винуватим у менш тяжких злочинах — примушенні двох жінок до заняття проституцією шляхом перевезення їх між штатами.

Це рішення дозволило 55-річному артисту уникнути довічного ув'язнення, яке йому загрожувало у разі визнання провини за статтями про сексуальну експлуатацію та участь у злочинній організації. Тепер Комбзу загрожує до 20 років позбавлення волі за кожним із двох епізодів, пов'язаних із переміщенням людей з метою заняття проституцією, повідомляє The New York Times.

Судовий процес тривав сім тижнів. Свої свідчення дали понад 30 осіб, зокрема колишня дівчина репера, співачка Кассандр Вентура (Кессі), а також працівники служби безпеки готелів, де нібито відбувалися сумнозвісні вечірки. В одному з ключових відеодоказів — кадри, де він б'є Вентуру у готельному коридорі. Зі слів охоронців, репер намагався підкупити персонал, аби записи було знищено.

Журі присяжних виправдало P. Diddy за найтяжчими обвинуваченнями після 13 годин обговорень, визнавши його винуватим лише у випадках примушення до сексу анонімну жертву і саму Кессі. Тільки частина присяжних наполягала на винуватості репера в організації злочинної мережі. Через це суд залишив цю статтю без вердикту Фото Getty Images

Після оголошення вироку Шон став на коліна, схилив голову та, за словами очевидців, молився й тремтів.

Прокуратура запевняла, що Комбз протягом двох десятиліть створював умови для сексуальної експлуатації жінок, використовуючи свій статус і бізнес для прикриття злочинів. Водночас захист наполягав, що всі сексуальні стосунки були добровільними, а звинувачення — результат емоцій та особистих конфліктів.

Попри виправдання за трьома найтяжчими пунктами обвинувачення, суддя відхилив клопотання про звільнення репера під заставу. За словами прокурорів, чоловік і надалі становить загрозу, зокрема через насильство, яке, за свідченнями однієї з потерпілих, він чинив уже під час офіційного слідства.

Нещодавно Вентура у суді виступила зі свідченнями про знущання, примус до інтиму та насильні оргії з боку репера Фото instagram

Очікується, що вирок щодо терміну ув'язнення буде винесено у жовтні. Адвокати артиста просять розглянути можливість скорішої дати. Тим часом P. Diddy залишається під вартою в Брукліна.

Нагадаємо, справу проти Комбза відкрили у вересні 2024 року. Серед обвинувачень також були шантаж, сексуальне насильство, змова, насильство над неповнолітніми та спроби знищення доказів. Репер усе заперечував.

Мама Шона, 85-річна Дженіс Комбз та його дочки Джессі, Д'Ліла і Ченс покидають залу суду після оголошення вердикту AFP via Getty Images

До речі, у руки ЗМІ потрапив список зірок, що брали участь у "Білих вечірках" репера. А ще ТаблоID пояснював, чому Джастіна Бібера вважають однією з жертв Комбза.

Нагадаємо, мама P. Diddy називає свого сина невинуватим, а всі звинувачення — брехнею.