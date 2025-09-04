"Створюєш власний шлях": Кроуфорд привітала доньку з 24-річчям, а старший брат показав кумедний танець з дитинства
4-го вересня модель і акторка Кая Гербер святкує день народження. Доньці Сінді Кроуфорд виповнилося 24 роки.
Зіркова мама традиційно привітала дівчину у мережі, присвятила їй теплі слова і виклала дитяче фото.
"Моїй дівчинці сьогодні 24! Куди ж летить час? З днем народження, Кая ♥️🎂 Мені подобається спостерігати, як ти береш життя в свої руки та створюєш свій власний шлях! Пишаюся!", - написала Сінді Кроуфорд.
Старший брати Каї, Преслі Гербер привітав сестру милим відео, на якому вони маленькі танцюють в парі.
Нагадаємо, у липні сину Сіндрі Кроуфорд і Ренді Гербера, Преслі виповнилося 26 років, і сім'я так само мило вітала його у мережі.
А днями Кая у Венеції на фестивалі демонструвала свої нові стосунки з відомим актором.
