"Створюєш власний шлях": Кроуфорд привітала доньку з 24-річчям, а старший брат показав кумедний танець з дитинства

Доньці-копії Сінді сьогодні 24 роки Фото Getty Images

4-го вересня модель і акторка Кая Гербер святкує день народження. Доньці Сінді Кроуфорд виповнилося 24 роки.

Зіркова мама традиційно привітала дівчину у мережі, присвятила їй теплі слова і виклала дитяче фото.

"Моїй дівчинці сьогодні 24! Куди ж летить час? З днем ​​народження, Кая ♥️🎂 Мені подобається спостерігати, як ти береш життя в свої руки та створюєш свій власний шлях! Пишаюся!", - написала Сінді Кроуфорд.

Кая з дитинства була копією своєї мами

Ніби сестри

Старший брати Каї, Преслі Гербер привітав сестру милим відео, на якому вони маленькі танцюють в парі.

Брат привітав сестричку милим відео з їхнього дитинства

Різниця у Каї з Преслі всього 2 роки

Нагадаємо, у липні сину Сіндрі Кроуфорд і Ренді Гербера, Преслі виповнилося 26 років, і сім'я так само мило вітала його у мережі.

А днями Кая у Венеції на фестивалі демонструвала свої нові стосунки з відомим актором.