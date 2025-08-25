Дочка Кроуфорд у лосинах і крихітному топі ефектно попозувала на підлозі для реклами своєї колекції. Фото

Донька американської супермоделі Сінді Кроуфорд, манекенниця Кая Гербер разом з брендом Vuori створила власну колекцію спортивного одягу.

Для рекламної компанії 23-річна зірка вбралась у чорні лосини та крихітний топ, штани для йоги з низькою посадкою, обтислі шортики і зручну майку.

"Я хотіла, щоб кожен елемент одягу відображав моє реальне життя… і те, в чому я найбільше почуваюся собою", — прокоментувала свою капсулу дівчина.

Усміхнена модель похвалилася пласким животом Фото бренду Vuori

Кая в ефектній позі посвітила оголеними стегнами

До речі, колір цих лосин Гербер назвала "блакитний берег"

Юна знаменитість продемонструвала струнку фігурку та довгі ноги

Нагадаємо, дочка Кроуфорд частенько позує для ефектних фотосесій. Наприклад, нещодавно вона наробила спокусливих знімків на дивані та у куцих шортах й топі з особливим надписом познімала себе на кухні. А ще Кая у вечірній сукні в компанії батьків показалася на Бродвеї.

Як відомо, на початку року Гербер порвала стосунки з 34-річним актором Остіном Батлером. Вони були разом три роки. Через деякий час модель підловили на романтичному моменті з 32-річним актором Льюїсом Пуллманом, але офіційно їхні стосунки не були підтверджені.