Дочка Кроуфорд у лосинах і крихітному топі ефектно попозувала на підлозі для реклами своєї колекції. Фото

Карина Тімкова - 25 серпня, 17:45

Донька американської супермоделі Сінді Кроуфорд, манекенниця Кая Гербер разом з брендом Vuori створила власну колекцію спортивного одягу.

Для рекламної компанії 23-річна зірка вбралась у чорні лосини та крихітний топ, штани для йоги з низькою посадкою, обтислі шортики і зручну майку.

"Я хотіла, щоб кожен елемент одягу відображав моє реальне життя… і те, в чому я найбільше почуваюся собою", — прокоментувала свою капсулу дівчина.

Дочка Кроуфорд у лосинах і топі грайливо попозувала на підлозі

Усміхнена модель похвалилася пласким животом 

Фото бренду Vuori

Дочка Кроуфорд у топі й шортах з власної колекції попозувала на стільці

Кая в ефектній позі посвітила оголеними стегнами

Дочка Кроуфорд у лосинах і майці ефектно попозувала для реклами своєї капсули

До речі, колір цих лосин Гербер назвала "блакитний берег"

Дочка Кроуфорд у лосинах і топі посвітила струнким тілом
Юна знаменитість продемонструвала струнку фігурку та довгі ноги

Нагадаємо, дочка Кроуфорд частенько позує для ефектних фотосесій. Наприклад, нещодавно вона наробила спокусливих знімків на дивані та у куцих шортах й топі з особливим надписом познімала себе на кухні. А ще Кая у вечірній сукні в компанії батьків показалася на Бродвеї.

Як відомо, на початку року Гербер порвала стосунки з 34-річним актором Остіном Батлером. Вони були разом три роки. Через деякий час модель підловили на романтичному моменті з 32-річним актором Льюїсом Пуллманом, але офіційно їхні стосунки не були підтверджені.

