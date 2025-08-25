Дочка Кроуфорд у лосинах і крихітному топі ефектно попозувала на підлозі для реклами своєї колекції. Фото
Донька американської супермоделі Сінді Кроуфорд, манекенниця Кая Гербер разом з брендом Vuori створила власну колекцію спортивного одягу.
Для рекламної компанії 23-річна зірка вбралась у чорні лосини та крихітний топ, штани для йоги з низькою посадкою, обтислі шортики і зручну майку.
"Я хотіла, щоб кожен елемент одягу відображав моє реальне життя… і те, в чому я найбільше почуваюся собою", — прокоментувала свою капсулу дівчина.
Нагадаємо, дочка Кроуфорд частенько позує для ефектних фотосесій. Наприклад, нещодавно вона наробила спокусливих знімків на дивані та у куцих шортах й топі з особливим надписом познімала себе на кухні. А ще Кая у вечірній сукні в компанії батьків показалася на Бродвеї.
Як відомо, на початку року Гербер порвала стосунки з 34-річним актором Остіном Батлером. Вони були разом три роки. Через деякий час модель підловили на романтичному моменті з 32-річним актором Льюїсом Пуллманом, але офіційно їхні стосунки не були підтверджені.