"Чарівні сестрички": сини Браяна Остіна Гріна і Меган Фокс здійснили рідкісну появу в мережі та збили з пантелику фанів

Меган Фокс та Браян Остін Грін були одружені більше 10 років та мають трьох спільних дітей Фото Getty Images

Трійко спільних синів американських акторів Браяна Остіна Гріна та Меган Фокс, 12-річний Ноа, 11-річний Боді та 9-річний Джорні з'явилися в милому відео, яке опублікувала в Instagram їхня мачуха.

Танцівниця Шарна Берджес, чийому сину від Браяна, Зейну вже 3 рочки, показала, як старші брати проводжали його в дитсадочок.

Зейн - п'ята дитина 52-річного Браяна Остіна Гріна

"Моє змішане плем'я - моє все. Нам так пощастило", - зізналася жінка.

Старші брати прийшли провести хлопчика у його перший день у дитсадку

Підписники Берджес лишають під відео зворушені коментарі. Щоправда, декого з них збило з пантелику те, що в Ноа, Боді та Джорні довгі коси, а один із хлопчиків ще й одягнений у кофтинку з Hello Kitty та має нафарбовані губенята. Тож люди пишуть, що в Зейна "чарівні сестрички", але інші коментатори їх виправляють.

Ноа підфарбував губи і цим ще більше заплутав інтернет-спільноту

До речі, дивуючись, як швидко виріс її синок, Шарна переповіла свою нещодавню розмову з ним. Зейн сказав їй, що пригадує час, коли був у неї в животику.

"Він сказав, що там була вода і йому це подобалося, що він чув музику і мене. А ще він сказав, що колись був жінкою і мав кішку, яку звали Керол", - розказала танцівниця.

Зейн теж носить довге волосся

Нагадаємо, Ноа змалечку любив носити сукні, і Браян із Меган публічно відстоювали право дитини на самовираження.

Як відомо, Фокс у березні народила доньку від музиканта Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly). У Гріна є ще старший син від колеги за "Районом Беверлі-Хіллз" Ванесси Марсіл. Кассіусу 23 роки і він є відкритим геєм.