"Чарівні сестрички": сини Браяна Остіна Гріна і Меган Фокс здійснили рідкісну появу в мережі та збили з пантелику фанів
Трійко спільних синів американських акторів Браяна Остіна Гріна та Меган Фокс, 12-річний Ноа, 11-річний Боді та 9-річний Джорні з'явилися в милому відео, яке опублікувала в Instagram їхня мачуха.
Танцівниця Шарна Берджес, чийому сину від Браяна, Зейну вже 3 рочки, показала, як старші брати проводжали його в дитсадочок.
"Моє змішане плем'я - моє все. Нам так пощастило", - зізналася жінка.
Підписники Берджес лишають під відео зворушені коментарі. Щоправда, декого з них збило з пантелику те, що в Ноа, Боді та Джорні довгі коси, а один із хлопчиків ще й одягнений у кофтинку з Hello Kitty та має нафарбовані губенята. Тож люди пишуть, що в Зейна "чарівні сестрички", але інші коментатори їх виправляють.
До речі, дивуючись, як швидко виріс її синок, Шарна переповіла свою нещодавню розмову з ним. Зейн сказав їй, що пригадує час, коли був у неї в животику.
"Він сказав, що там була вода і йому це подобалося, що він чув музику і мене. А ще він сказав, що колись був жінкою і мав кішку, яку звали Керол", - розказала танцівниця.
Нагадаємо, Ноа змалечку любив носити сукні, і Браян із Меган публічно відстоювали право дитини на самовираження.
Як відомо, Фокс у березні народила доньку від музиканта Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly). У Гріна є ще старший син від колеги за "Районом Беверлі-Хіллз" Ванесси Марсіл. Кассіусу 23 роки і він є відкритим геєм.
