Меган Фокс з ексом розсекретили ім'я 2-місячної доньки

38-річна американська акторка Меган Фокс і співак Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly), які розійшлися у грудні минулого року, розкрили ім’я своєї спільної доньки.

У своєму Instagram Kelly опублікував відео, де показався за грою з дівчинкою і оприлюднив її ім'я.

"Сага Блейд Фокс-Бейкер. Дякую за найцінніший подарунок, Меган", — написав музикант у підписі, вперше озвучивши ім’я доньки.

До речі, обличчя майже 2-місячної Саги батьки досі не показують.

Нагадаємо, 27-го березня Фокс народила свою четверту дитину — дівчинку, яка стала її першою спільною дитиною з Келлі.

Фокс і Келлі, які заручилися в січні 2022 року, розійшлися в кінці листопада, невдовзі після оголошення про майбутню дитину.

Акторка вже має трьох синів — 12-річного Ноа, 11-річного Боді і 8-річного Джорні від попереднього шлюбу з Браяном Остіном Гріном.

Келлі також має 15-річну доньку Кейсі від колишньої дівчини Емми Кеннон.