"Шлюб, написаний зірками": Спеллінг кумедними фото привітала з річницею свого "коханого" з "Району Беверлі-Хіллз"

Фото з Instagram Торі Спеллінг

51-річна американська акторка Торі Спеллінг з нагоди 25-річчя після закінчення культового серіалу "Район Беверлі-Хіллз, 90210" показалася зі своїм екранним коханим Браяном Остіном Гріном, який став перед нею на коліна.

Також вона привітала його з серіальною річницею весілля.

"25 років потому він все ще стає на коліна переді мною! А найкраще те, що я досі можу його розсмішити. За шлюб, написаний зірками, побачений на екрані, і який завжди працюватиме! З 25-тою річницею весілля", - написала Торі.

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Фото з Instagram Торі Спеллінг

Ось такими були Торі та Браян 25 років тому

Нагадаємо, на початку квітня Торі Спеллінг розплакалася під час свого підкасту та зізналася, що боїться померти на самоті.

Як відомо, влітку 2023 року Торі розлучилася зі своїм чоловіком Діном МакДермоттом, з яким прожила у шлюбі 18 років. Екскоханий акторки зраджував їй і вона його довгий час пробачала.

Зірка відверто зізнається у тому, що живе у фінансовій скруті й не має грошей на навчання своїх п'яти дітей. Проте її колишній досі вимагає у Спеллінг аліментів для себе.