Онопка вперше за довгий час показалася в обіймах свого чоловіка. Фото

Колишня супермодель Сніжана Онопка лише під кінець відпустки на Мальдівах вирішила показатися в мережі зі своїм чоловіком, який до цього назнімав для неї купу контенту в купальнику.

Мабуть, на доказ того, що чоловік справді поряд, Сніжана виклала фото себе в його обіймах.

Вперше свого чоловіка Сніжана показала рівно рік тому

Модель так і не розповіла, як звуть її другого благовірного та чим він займається. Відомо лише, що подружжя живе в Ризі та веде доволі розкішне життя, судячи з брендових речей, якими задаровує Онопку її коханий.

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Онопка також заселфилася перед вильотом з Мальдів додому

Нагадаємо, про своє друге весілля 38-річна Онопка повідомила у травні минулого року. Свій перший шлюб з Миколою Щуром модель розірвала у листопад 2020-го після публічного скандалу.