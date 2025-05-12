Онопка вперше за довгий час показалася в обіймах свого чоловіка. Фото

ТаблоID - 12 травня, 10:50

Колишня супермодель Сніжана Онопка лише під кінець відпустки на Мальдівах вирішила показатися в мережі зі своїм чоловіком, який до цього назнімав для неї купу контенту в купальнику. 

Мабуть, на доказ того, що чоловік справді поряд, Сніжана виклала фото себе в його обіймах. 

Сніжана Онопка на Мальдівах зі своїм чоловіком

Вперше свого чоловіка Сніжана показала рівно рік тому

Модель так і не розповіла, як звуть її другого благовірного та чим він займається. Відомо лише, що подружжя живе в Ризі та веде доволі розкішне життя, судячи з брендових речей, якими задаровує Онопку її коханий.  


Онопка також заселфилася перед вильотом з Мальдів додому

Онопка також заселфилася перед вильотом з Мальдів додому

Нагадаємо, про своє друге весілля 38-річна Онопка повідомила у травні минулого року. Свій перший шлюб з Миколою Щуром модель розірвала у листопад 2020-го після публічного скандалу

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