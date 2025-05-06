Онопка на Мальдівах заселфилася топлес та наробила фото з цигаркою у ванні
Колишня супермодель Сніжана Онопка похизувалася в мережі своїм відпочинком на Мальдівах.
Вона наробила селфі в бікіні та попозувала в купальнику з цигаркою і в ванні з піною. Судячи зо всього, фотографував Сніжану її чоловік, про якого вона постійно нагадує своїм підписникам.
Онопка написала, що цього року її не було на Met Gala, бо вона відпочиває, але наступного року модель пообіцяла обов'язково там бути.
38-річна Сніжана назвала раєм свій відпочинок із чоловіком на Мальдівах.
Нагадаємо, про другий шлюб Сніжани стало відомо рік тому, коли вона виклала фото з чоловіком, якого назвала найкращим у світі. З ним вона живе у Ризі, куди переїхала під час великої війни.
Судячи зі сторінки Онопки в Instagram, чоловік завалює її коштовними подарунками, брендовими речами та дорогими авто, про які вона неодмінно розказує своїм фоловерам.
Як відомо, з першим чоловіком, Миколою Щуром, модель скандально розійшлася у 2020-му. Сніжана тоді вперше розказала, що була жертвою домашнього насилля.