"Чекала на цей момент все моє життя": Онопка в Ризі повінчалася з чоловіком. Фото
Колишня супермодель Сніжана Онопка, яка в травні 2024-го вдруге вийшла заміж, повідомила шанувальникам нову гарну звістку. 38-річна зірка та її обранець повінчалися.
Фото Сніжана опублікувала в Instagram.
"Я така щаслива жінка! Я чекала на цей момент все моє життя", - зізналася вона.
"Я кохаю тебе до Місяця і назад! Спасибі, що ти зі мною всі ці роки, попереду ще багато. В горі та радості", - пообіцяла Онопка.
Нагадаємо, шлях Сніжани до щастя не був простим. Модель 9 років прожила у шлюбі з донецьким бізнесменом Миколою Щуром. В цих стосунках Онопка зазнавала жорстокого аб'юзу, зокрема сексуального насильства.
