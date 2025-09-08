"Чекала на цей момент все моє життя": Онопка в Ризі повінчалася з чоловіком. Фото

Сніжана Онопка вже понад рік щасливо одружена, але ім'я свого коханого і чим він займається, досі приховує Фото з Instagram Онопки

Колишня супермодель Сніжана Онопка, яка в травні 2024-го вдруге вийшла заміж, повідомила шанувальникам нову гарну звістку. 38-річна зірка та її обранець повінчалися.

Фото Сніжана опублікувала в Instagram.

Онопка та її чоловік повінчалися

"Я така щаслива жінка! Я чекала на цей момент все моє життя", - зізналася вона.

Церемонія відбулася в одному з храмів Риги, де мешкає подружжя

"Я кохаю тебе до Місяця і назад! Спасибі, що ти зі мною всі ці роки, попереду ще багато. В горі та радості", - пообіцяла Онопка.

Нагадаємо, шлях Сніжани до щастя не був простим. Модель 9 років прожила у шлюбі з донецьким бізнесменом Миколою Щуром. В цих стосунках Онопка зазнавала жорстокого аб'юзу, зокрема сексуального насильства.