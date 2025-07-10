Літній роман: інсайдер розсекретив інтрижку 53-річної Вергари з молодшим за неї відомим спортсменом

Імовірно, американська акторка Софія Вергара, яка 10-го липня святкує свій 53-ій день народження, робить це в приємній компанії симпатичного чоловіка.

Зірка буцімто закрутила легкий літній роман із 47-річним гравцем в американський футбол Томом Брейді, ексчоловіком супермоделі Жізель Бюндхен.

Том - нове захоплення Софії? Фото з Instagram Брейді

Як розповів інсайдер Page Six, розпочалося це близько тижня тому. Вергара і Брейді були серед зіркових гостей на супер'яхті Luminara, яка відпливла з Риму. До речі, на борту також були Наомі Кемпбелл, Кейт Хадсон, Кендалл Дженнер, Патрік Шварценеггер та Ірина Шейк, із котрою в Тома не так давно були стосунки. Але це не завадило спортсмену позалицятися до Софії.

"Він попросив помінятися місцями, щоби сісти поруч із нею за вечерею", - повідомив інформатор.

Вергара 10-го липня святкує свій день народження. У Instagram вона подякувала за привітання

Кількаденне плавання вже завершилася, але Вергара та Брейді продовжили тусити вдвох на Ібіці.

Нагадаємо, свого часу Софія сформулювала свої вимоги до потенційного кавалера, і Том їм якраз чудово відповідає. Щоправда, на самому початку липня акторка проводила час із іншим кавалером.

"Бувай, Ібіцо", - написала акторка у сторіс. Зараз вона вже на Сардинії

Як відомо, Брейді та Бюндхен розлучилися в 2022-му році. Подейкували, стосунки пари, в якої є двоє спільних дітей, дали тріщину через Томове рішення повернутися в професійний спорт.