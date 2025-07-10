Літній роман: інсайдер розсекретив інтрижку 53-річної Вергари з молодшим за неї відомим спортсменом
Імовірно, американська акторка Софія Вергара, яка 10-го липня святкує свій 53-ій день народження, робить це в приємній компанії симпатичного чоловіка.
Зірка буцімто закрутила легкий літній роман із 47-річним гравцем в американський футбол Томом Брейді, ексчоловіком супермоделі Жізель Бюндхен.
Як розповів інсайдер Page Six, розпочалося це близько тижня тому. Вергара і Брейді були серед зіркових гостей на супер'яхті Luminara, яка відпливла з Риму. До речі, на борту також були Наомі Кемпбелл, Кейт Хадсон, Кендалл Дженнер, Патрік Шварценеггер та Ірина Шейк, із котрою в Тома не так давно були стосунки. Але це не завадило спортсмену позалицятися до Софії.
"Він попросив помінятися місцями, щоби сісти поруч із нею за вечерею", - повідомив інформатор.
Кількаденне плавання вже завершилася, але Вергара та Брейді продовжили тусити вдвох на Ібіці.
Нагадаємо, свого часу Софія сформулювала свої вимоги до потенційного кавалера, і Том їм якраз чудово відповідає. Щоправда, на самому початку липня акторка проводила час із іншим кавалером.
Як відомо, Брейді та Бюндхен розлучилися в 2022-му році. Подейкували, стосунки пари, в якої є двоє спільних дітей, дали тріщину через Томове рішення повернутися в професійний спорт.
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