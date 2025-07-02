Спокусливі танці, побачення та обійми: 52-річна Вергара засвітилася з новим бойфрендом. Фото

Софію Вергару зазнімкували з новим коханим на італійському побаченні Фото instagram

52-річна колумбійська та американська акторка Софія Вергара була помічена на романтичному моменті з підприємцем Дугласом Чабботом.

Закоханих зазнімкували на побаченні у Римі. Вони мило обіймалися після ресторану й разом направилися в розкішний готель.

Зазначимо, в Instagram зірки Дуглас також засвітився вже декілька разів. Вони разом танцювали на вечірці, відвідували офіційні заходи та веселилися на святі.

Під час танцю вони грайливо притиснулися один до одного Скрін з instagram

Схоже, парочка захопилася на танцмайданчику

Шанувальники навіть не підозрювали, що цей чоловік може бути новим бойфрендом Софії. Але на останній їхній зустрічі парочка, за словами інсайдерів, виглядала закохано і захоплено один одним.

У травні Софія і Дуглас разом побували на прийомі Family Equality Фото instagram

Офіційно свої стосунки закохані не підтверджували

На Формулі-1 актриса також була з новим бойфрендом Фото instagram

А підписники думали, що це "просто друг"... Фото instagram

Як відомо, влітку 2023-го знаменитість розірвала шлюб з чоловіком, актором Джо Манганьєлло після 7 років разом.

Невдовзі вона почала крутити роман з лікарем Джастіном Саліманом, але вони швидко розійшлися. Нещодавно ходили чутки про стосунки Вергари з зіркою Формули-1, але, схоже, актриса знайшла інше кохання.

Нагадаємо, у Софії також є 33-річний син Маноло від її першого чоловіка Джо Гонсалеса.