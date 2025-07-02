Спокусливі танці, побачення та обійми: 52-річна Вергара засвітилася з новим бойфрендом. Фото
52-річна колумбійська та американська акторка Софія Вергара була помічена на романтичному моменті з підприємцем Дугласом Чабботом.
Закоханих зазнімкували на побаченні у Римі. Вони мило обіймалися після ресторану й разом направилися в розкішний готель.
Зазначимо, в Instagram зірки Дуглас також засвітився вже декілька разів. Вони разом танцювали на вечірці, відвідували офіційні заходи та веселилися на святі.
Шанувальники навіть не підозрювали, що цей чоловік може бути новим бойфрендом Софії. Але на останній їхній зустрічі парочка, за словами інсайдерів, виглядала закохано і захоплено один одним.
Як відомо, влітку 2023-го знаменитість розірвала шлюб з чоловіком, актором Джо Манганьєлло після 7 років разом.
Невдовзі вона почала крутити роман з лікарем Джастіном Саліманом, але вони швидко розійшлися. Нещодавно ходили чутки про стосунки Вергари з зіркою Формули-1, але, схоже, актриса знайшла інше кохання.
Нагадаємо, у Софії також є 33-річний син Маноло від її першого чоловіка Джо Гонсалеса.