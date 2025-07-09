52-річна Вергара у яскравому монокіні повигиналася на лежаку для сексі фото

Карина Тімкова - 9 липня, 14:15

Колумбійська та американська акторка Софія Вергара представила купальник з власної колаборації з Walmart.

На нових пікантних знімках в Instgaram 52-річна знаменитість постала у яскравому монокіні з принтом і глибоким декольте. Пляжний образ завершували масивні браслети, сережки і кулон.

Вона ефектно позувала біля стіни та на лежаку на тлі рослин, спокусливо вигинаючися під сонцем. Фотографії були зроблені на іспанському острові Ібіца.

Софія Вергара похизувалася тонкою талією і стегнами в бікіні

Софія похвалилася апетитними стегнами і декольте

Фото instagram

Софія Вергара похвалилася апетитними сідницями в бікіні

Актриса засвітила пружну дупцю у бікіні

Софія Вергара ефектно попозувала у декольтованому купальнику

Вергара показала тонку талію

Софія Вергара у бікіні розляглася на лежаку, показуючи сідниці

Зірка виглядала ефектно, демонструючи свої довгі ніжки

Софія часто хвалиться своїми апетитними принадами на фото в бікіні. Нещодавно вона топлес полежала під сонцем в самих стрінгах. На червоні доріжки зірка також приходить в ефектних образах. А недавно вона для глянцю розповіла про свій догляд за обличчям.

Нагадаємо, два роки тому акторка розійшлася з чоловіком, актором Джо Манганьєлло після 7 років шлюбу. Після чого її підозрювали у романі з лікарем Джастіном Саліманом. Але, схоже, зараз Вергара у нових стосунках, оскільки частенько з'являється разом з таємничим обранцем.

А ще кіноакторка має 33-річного сина Маноло від свого колишнього Джо Гонсалеса.

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