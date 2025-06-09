52-річна Вергара в самих стрінгах підставила сонцю пружні сідниці. Фото

Колумбійська та американська акторка Софія Вергара епатувала підписників новим сонячним знімком.

У своєму Instagram 52-річна знаменитість опублікувала фото, на якому лежала в самих чорних стрінгах на шезлонгу біля басейну. Її оголені груди прикривала лише подушка.

"Літо настало", — додала вона під публікацією.

Софія топлес підставила пружні сідниці сонцю Фото Instagram

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Вергара полюбляє вдягати спокусливі образи на світські заходи й часто обирає одяг, що підкреслює її бюст. Вона також не соромиться похвалитися підтягнутим тілом та розлягтися на дивані в монокіні. А нещодавно кінозірка розповіла про свій догляд за шкірою.

Нагадаємо, влітку 2023-го акторка розлучилася з чоловіком, актором Джо Манганьєлло після 7 років шлюбу. Того ж року вона почала зустрічатися з лікарем Джастіном Саліманом, але, схоже, нині пара не разом, адже не давно з'явилися чутки про роман Софії з зіркою Формули-1.

Як відомо, у знаменитості є 33-річний син Маноло від її колишнього Джо Гонсалеса.