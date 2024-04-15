Соню Морозюк помітили у Чернівцях із імовірним бойфрендом. Фото

Кажуть, у скандальної художниці Соні Морозюк, яка в січні розірвала заручини з фігурантом корупційної справи Романом Гринкевичем, вже з'явився новий хлопець.

Принаймні, 25-річна дівчина на це натякнула одним кадром у сторіс, а потім її помітили з невідомим хлопцем на вулиці в Чернівцях, де вона нині живе.

Цим фото Морозюк заінтригувала загал

Днями Соня запостила фото своєї руки поруч із рукою невідомого чоловіка. А пізніше в Telegram з'явилися її фото з чоловіком, якого одразу ж охрестили бойфрендом. Хоча зовні пара просто йшла поруч.

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Кажуть, це може бути Сонін новий хлопець Фото Сніданок Химери

Навіть за ручки не трималися

Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю Гордону Морозюк докладно розказала, як розійшлася з Гринкевичем у смсках.

А нещодавно художниця приголомшила фотографіями себе до того, як схудла на 20 кіло.