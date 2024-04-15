Соню Морозюк помітили у Чернівцях із імовірним бойфрендом. Фото

ТаблоID 15 квітня, 16:50

Кажуть, у скандальної художниці Соні Морозюк, яка в січні розірвала заручини з фігурантом корупційної справи Романом Гринкевичем, вже з'явився новий хлопець.

Принаймні, 25-річна дівчина на це натякнула одним кадром у сторіс, а потім її помітили з невідомим хлопцем на вулиці в Чернівцях, де вона нині живе.

Цим фото Морозюк заінтригувала загал

Цим фото Морозюк заінтригувала загал

Днями Соня запостила фото своєї руки поруч із рукою невідомого чоловіка. А пізніше в Telegram з'явилися її фото з чоловіком, якого одразу ж охрестили бойфрендом. Хоча зовні пара просто йшла поруч.


Кажуть, це може бути Сонін новий хлопець

Кажуть, це може бути Сонін новий хлопець

Фото Сніданок Химери
Навіть за ручки не трималися

Навіть за ручки не трималися

Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю Гордону Морозюк докладно розказала, як розійшлася з Гринкевичем у смсках.

А нещодавно художниця приголомшила фотографіями себе до того, як схудла на 20 кіло.

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