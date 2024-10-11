"Частина його життя": інсайдер розповів, як Аффлек сприйняв одкровення Лопес про їхній розрив

Фото Getty Images

Американський актор Бен Аффлек і співачка та актриса Дженніфер Лопес розійшлися шість місяців тому, однак зірка "Загубленої" передчуває, що тема їхнього шлюбу і подальшого розриву, завдяки ексдружині, лишиться в публічному просторі довіку.

Як пише DailyMail, за словами інсайдера, 52-річному Аффлеку не було відомо, що Лопес (в нещодавньому інтерв'ю) планувала говорити про їхній розрив, але він розуміє, що з огляду на її історію документування їхніх стосунків, вона може спілкуватися про розставання "вічно".

"Бен знає, що вона говоритиме про розрив завжди, тому що вона робила альбоми та документальні фільми про обидва їхні союзи", — повідомив інсайдер.

Реклама:

Фото Getty Images

"Він би хотів, щоб вона не говорила про це, але розуміє, що вона завжди висловлюватиметься. Він не отримав попередження про те, що вона збирається говорити про їхні стосунки, але припускав, що це рано чи пізно станеться. Це частина його життя так само, як і все інше, і він ніколи не зможе від цього втекти", - йдеться у коментарі.

Інсайдер також зазначив, що Аффлек "приймає те, як Джен вирішує це питання", і розуміє, що його колишня "завжди говорила про особисте життя".

"Люди переживають втрати і розриви по-різному, і це те, що Джен повинна була зробити, і Бен повинен це прийняти. Він би хотів залишити деякі факти при собі, особливо важливі деталі їхніх стосунків", - зазначив інсайдер.

Як відомо, Лопес подала на розлучення з Аффлеком 20-го серпня після кількох місяців повідомлень про те, що їхня друга спроба любові зазнала невдачі через 20 років після їхнього першого розриву. Раніше в інтерв’ю. Лопес описала свій "диявольськи важкий" розрив.

Нагадаємо, Лопес і Аффлек відновили свій роман у 2021 році, більше ніж через 17 років після того, як вони були заручені. Пара вперше офіційно розлучилася в січні 2004 року і перебувала у хороших стосунках близько десяти років.

Однак Лопес подала на розлучення Аффлеком рівно через два роки після їхнього помпезного весілля.

Однією з причин розриву, за словами інсайдера, стало те, що під час роботи над альбомом акторка показувала авторам пісень любовні листи екса до неї.