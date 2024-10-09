Постала з попелу: Лопес топлес та у хижих трусиках знялася для глянцю і вперше після розриву з Аффлеком заговорила про особисте. Фото

"Леопарду забагато не буває" фото Rianna Capozzi

Американська співачка Дженніфер Лопес пережила надзвичайно важке літо. Її розлучення з Беном Аффлеком ще до офіційного оголошення обросло купою чуток, теорій та подробиць, які змусили зірку на певний час залягти на дно та присвятити час собі.

Саме тому її нові фотосети, появи на хідниках та участі у рекламних кампейнах, сезон яких почався разом із настанням осені, виглядають наче відродження з попелу.

Однією з таких стала зйомка для видання Interview. Для потужних кадрів в хижому стилі красуня знялася топлес, у леопардовому бікіні, штанах із принтом зебри тощо.

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Тренд на леопард актуальний як ніколи фото Rianna Capozzi

Також в інтерв’ю артистка торкнулася теми свого особистого життя. Не згадуючи безпосередньо про своє розлучення з Беном Аффлеком, Джей Ло зізналася, що в це літо, яке було для неї непростим, вона усвідомила, що досі не вміє почуватися добре сама по собі, бути цілісною. І вона мала довести собі, що зможе це.

"Це відчувається як щось самотнє, незнайоме, лячне. Відчувається як щось сумне. Відчувається як відчай. Але коли ти розбираєшся в цих почуттях і розумієш: "Це мене не уб’є", то це насправді що я повністю самостійно здатна на радощі та щастя. Перебування у стосунках не визначає мене. Я не можу шукати щастя в інших людях. Я мушу мати щастя в собі. Я завжди говорила, що я щаслива людина, але все ще шукала чогось у інших, а насправді просто: "Ні, мені дійсно добре", – поділилася зірка.

Головним лейтмотивом зйомки стали хижі принти і текстури фото Rianna Capozzi

Доповненням до образів стали масивні прикраси фото Rianna Capozzi

Зі слів Дженніфер, вона зрозуміла, що любов – це про те, щоби давати одне одному відчуття безпеки, допомагати ставати кращими, поважаючи при цьому кордони одне одного. І що вона не мусить бути бездоганною для того, щоби її любили.

Як вам Джей Ло з таким хижим іміджем? фото Rianna Capozzi

А після цього фото всі колишні Лопес можуть колективно починати кусати лікті фото Rianna Capozzi

На запитання інтерв’юера, чи означає це вищу планку для наступного претендента на її серце, Лопес відповіла, що немає жодної планки, оскільки вона "нікого не шукає". Та погодилася, що вперше промовляє це як одиначка.

"Люди, які є романтиками і яким подобається бути в стосунках, які хочуть постаріти з кимось, ми думаємо: "У мене має бути це, щоби бути цілісною та щасливою". Але ні", – зазначила вона.

До речі, особисті тренери Джей Ло розповідали, що зірка зараз у своїй найкращій формі. Про те, якими фізичними навантаженнями вона її досягнула TabloID розповідав у попередньому матеріалі фото Brianna Capozzi

Ну, і куди ж у такій зухвалій фотосесії без "кортанів" :) фото Rianna Capozzi

Нагадаємо, раніше інсайдер розповідав, як Лопес переживає розлучення з Аффлеком.