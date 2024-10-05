Аффлек повернувся до шкідливої звички, а його близькі занепокоєні через можливу нову залежність

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Американський актор Бен Аффлек, який перебуває у процесі розлучення зі своєю дружиною, співачкою Дженніфер Лопес, повернувся до однієї зі своїх шкідливих звичок.

Він знову почав палити, пише Daily Mail.

Папараці підловили Аффлека на парковці у Лос-Анжелесі. Актор сидів за кермом своєї автівки та палив сигарету. Бен мав засмучений вигляд.

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Як розповіло джерело, актор може здаватися веселим, однак у нього є моменти смутку.

"Хоч він і відчув полегшення, коли розірвав цей шлюб, розлучення все одно сильно по ньому вдарило. Його репутація зазнала удару, і він страждає від почуття провини", - поділився інсайдер.

Ben Affleck shows the strain as he puffs on a cigarette in his $120,000 luxury BMW amid his ongoing divorce from Jennifer Lopez https://t.co/wGAXEUe6QW — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 3, 2024

Крім того, близькі Аффлека занепокоєні, що він міг стати залежним від Джей Ло, пише In Touch Weekly.

"Бен - дуже залежна особистість. І люди думають, що тепер, коли він не вживає алкоголь, його шкідливі звички могли змінитися і він став залежним від кохання. Очевидно, ходити туди-сюди з Джей Ло викликає у нього якийсь кайф. Хоча продовжувати цей шлюб він не має наміру, лише трохи повеселитися", - зазначило джерело.

Саме цим і стурбована його ексдружина, акторка Дженніфер Гарнер.

"З одного боку він "возиться" з Дженніфер Лопес, це не є добрим. Такими діями він дітям надсилає суперечливі сигнали. І це повертає всіх на ті жахливі американські гірки. Справді здається, що він потрапив у токсичну модель поведінки у довгостроковій перспективі, і це не піде йому на користь", - йдеться у повідомленні.

До того ж, інсайдер відзначає, що шанси на збереження шлюбу Аффлека та Лопес - мізерні, і Бен справді хоче розлучитися.

"Повертатися до шлюбу - це саморуйнування. Люди благають його взятися за голову та стати більш цілеспрямованим замість того, аби виконувати кожну забаганку, яка у нього виникає", - додало джерело.

Нагадаємо, папараці кілька разів ловили Бена Аффлека та Дженніфер Лопес у компанії одне одного, після того, як співачка подала заяву на розлучення з актором.

До речі, інсайдери розповідали, що ці зустрічі були дуже милими, з поцілунками та обіймами.

Як відомо, дехто пророчив, що розлучення подружжя може стати "брудним процесом" через гроші.