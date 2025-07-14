Стало відомо про стосунки сина Роднянського із засновницею відомого благодійного фонду. Фото
Схоже, син продюсера Олександра Роднянського, колишній член Наглядової Ради Ощадбанку Алекс Роднянський вже готовий розсекретити свої нові стосунки після розриву зі співачкою Мішею Романовою, роман із якою, до речі, не афішував.
Днями ексрадник Зеленського був на озері Комо серед гостей дня народження дизайнерки Дар'ї Шаповалової. І саме на фото зі свята Роднянський-молодший засвітився із засновницею благодійного фонду "Таблеточки" Олею Кудіненко.
Відео їхніх обіймів запостила Шаповалова в сторіс свого Instagram.
Нагадаємо, про роман Міші Романової з Роднянським стало відомо у квітні 2023-го. Алекс у 2022-му розлучився з російською актрисою, від якої має дочку.
37-річна Кудіненко теж має дочку, 9-річну Віру.
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