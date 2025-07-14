Стало відомо про стосунки сина Роднянського із засновницею відомого благодійного фонду. Фото

Схоже, син продюсера Олександра Роднянського, колишній член Наглядової Ради Ощадбанку Алекс Роднянський вже готовий розсекретити свої нові стосунки після розриву зі співачкою Мішею Романовою, роман із якою, до речі, не афішував.

Днями ексрадник Зеленського був на озері Комо серед гостей дня народження дизайнерки Дар'ї Шаповалової. І саме на фото зі свята Роднянський-молодший засвітився із засновницею благодійного фонду "Таблеточки" Олею Кудіненко.

Оля Кудіненко і Алекс Роднянський мило проводили час на озері Комо в компанії друзів та одне одного

Відео їхніх обіймів запостила Шаповалова в сторіс свого Instagram.

Після роману з екс-"ВІА Грою" Романовою розлучений Роднянський закрутив роман із відомою громадською діячкою Кудіненко

Також на святі Шаповалової (крайня ліворуч) була і Ніна Васадзе

Алекс і Оля, схоже, вирішили не ховатися від соцмереж

Нагадаємо, про роман Міші Романової з Роднянським стало відомо у квітні 2023-го. Алекс у 2022-му розлучився з російською актрисою, від якої має дочку.

37-річна Кудіненко теж має дочку, 9-річну Віру.