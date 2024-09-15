По батькових слідах: 11-річний принц Джордж взяв перший урок пілотування

Фото Getty Images

Старший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон, 11-річний принц Джордж взяв свій перший урок кермування повітряними суднами. Зазначається, що принц та принцеса Вельські підтримували його.

Про це пише видання Page Six.

Зазначається, що урок пілотування проходив на аеродромі Уайт Уолтем у Мейденхеді в останній день літніх канікул. Очевидці зазначають, що хлопчику сподобалося.

Реклама:

"Його батьки спостерігали за польотом Джорджа з землі, але він летів з інструктором", - кажуть вони.

Зазначається, що Джордж провів у повітрі приблизно годину.

"Кетрін і Вільям спостерігали, як Джордж злітає. Але вони ставилися до цього спокійно", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, аеродром розташований неподалік від маєтку Аделаїда у Віндзорі, де мешкає родина, тож Джордж зміг вчасно повернутися додому, аби наступного дня піти на навчання.

До речі, Джордж пішов стопами свого батька та дядька, адже і принц Вільям і принц Гаррі є пілотами. Вони вчилися кермувати повітряними суднами в армійському кадетському корпусі Ітонського коледжу.

Нагадаємо, днями принцеса Вельська Кейт Міддлтон заявила, що закінчила курс хіміотерапії та показала миле родинне відео.

Як відомо, на початку липня цього року принц Вільям взяв з собою старшого сина на Євро-2024. Хлопці емоційно вболівали за збірну Англії.

До речі, у 2015 році принц Вільям та його команда повітряної швидкої допомоги врятували 9-річну дитину, яка втрапила у велику автомобільну аварію.